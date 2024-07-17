На Київщині зафіксовано аварійні відключення світла: причина
На Київщині негода спричинила пошкодження електричних мереж. В області відбуваються аварійні відключення світла
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"Гроза спричинила аварійні відключення на Київщині. Найбільше від стихії постраждали Бучанський і Вишгородський райони", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що енергетики вже ліквідовують наслідки аварій на місцях.
"За прогнозами синоптиків, завтра також очікується гроза. Будемо працювати до повного повернення світла в усі домівки області", - поінформували в компанії.
- За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 18 липня у західній частині України, місцями на півночі, у Вінницькій і Черкаській областях, а також у Києві є ймовірність короткочасних дощів із грозами.
- За даними Укренерго, у четвер в Україні графіки стабілізаційних відключень споживачів від електроенергії діятимуть протягом усієї доби.
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