На Київщині зафіксовано аварійні відключення світла: причина

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Гроза спричинила аварійні відключення на Київщині. Найбільше від стихії постраждали Бучанський і Вишгородський райони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики вже ліквідовують наслідки аварій на місцях.

"За прогнозами синоптиків, завтра також очікується гроза. Будемо працювати до повного повернення світла в усі домівки області", - поінформували в компанії.