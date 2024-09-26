Неподалік проммайданчика Рівненської АЕС зафіксували проліт російського дрона
Вночі 25 вересня ворожий дрон пролетів на критично низькій висоті неподалік промислового майданчика Рівненської АЕС
Про це повідомляє Енергоатом.
"Вчергове російські війська несуть загрозу ядерній безпеці українських АЕС. Про кожен такий факт Енергоатом інформує відповідні установи, адже ніхто не має права порушувати принципи ядерної та радіаційної безпеки", - зазначили в Енергоатомі.
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- Нагадаємо, що минулого тижня експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) тричі фіксували проліт безпілотників поблизу Південноукраїнської АЕС.
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