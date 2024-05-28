Німеччина передала Україні партію обладнання для енергетиків
ФРН передала Україні три великогабаритні силові трансформатори потужністю 40 тис. кВА кожен для живлення вузлів розподільної мережі та 16 одиниць спецтехніки
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
За допомогою наданого устаткування Україна зможе оперативніше відновлювати пошкоджене.
Частина переданого обладнання вже надійшла в Україну. Зокрема, прибули 4 вантажні автомобілі Mercedec-Benz Arocs із краном-маніпулятором. Вони поповнили автопарк АТ "Харківобленерго". Ще дві автівки отримали енергетики АТ "Миколаївобленерго", одну - фахівці АТ "Тернопільобленерго".
Ще 9 автомобілів найближчим часом отримають енергетики Черкаської, Хмельницької, Запорізької областей, також додаткові одиниці спецтехніки надійдуть до Харківської та Миколаївської області.
"Отримані автомобілі необхідні для оперативного виконання аварійних та капітальних ремонтів в електричних мережах обленерго", - пояснили в Міненерго.
Там зазначили, що інше обладнання, зокрема трансформатори, наразі на етапі доставки в Україну.
- 9 травня стало відомо, що Німеччина надасть Україні грант на 45 млн євро для відновлення енергетики. Гроші підуть на закупівлю обладнання для енергоефективної модернізації, автоматизації та реконструкції підстанцій Укренерго.
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