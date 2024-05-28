Німеччина передала Україні партію обладнання для енергетиків

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

За допомогою наданого устаткування Україна зможе оперативніше відновлювати пошкоджене.

Частина переданого обладнання вже надійшла в Україну. Зокрема, прибули 4 вантажні автомобілі Mercedec-Benz Arocs із краном-маніпулятором. Вони поповнили автопарк АТ "Харківобленерго". Ще дві автівки отримали енергетики АТ "Миколаївобленерго", одну - фахівці АТ "Тернопільобленерго".

Ще 9 автомобілів найближчим часом отримають енергетики Черкаської, Хмельницької, Запорізької областей, також додаткові одиниці спецтехніки надійдуть до Харківської та Миколаївської області.

"Отримані автомобілі необхідні для оперативного виконання аварійних та капітальних ремонтів в електричних мережах обленерго", - пояснили в Міненерго.

Там зазначили, що інше обладнання, зокрема трансформатори, наразі на етапі доставки в Україну.