Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Тотальних блекаутів не буде: енергетики готові до відновлення електропостачання після атак РФ, але запасів газу поки недостатньо
Тотальних блекаутів не буде: енергетики готові до відновлення електропостачання після атак РФ, але запасів газу поки недостатньо

Зіновія Воронович
9 вересня, 2025 вiвторок
07:00
Енергетика Енергетика, споживання електроенергії

Українська електроенергетична інфраструктура добре підготована до роботи в умовах російських атак та швидкого відновлення пошкоджених об’єктів, натомість у газових сховищах поки не накопичено достатніх запасів на випадок скорочення видобутку через удари по родовищах

Зміст

"Осінь трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає", – написав гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко 8 вересня після чергової масованої атаки на електростанцію на Київщині. Він порадив бізнесу перевірити технічний стан своїх генераторів, а населенню подбати про павербанки та ліхтарики.

За даними телеграм-каналів, об’єкт, який Росія масовано атакувала на Київщині, – Трипільська ТЕС, яку у 2024 році РФ практично повністю знищила. Водночас у Міненерго зазначили, що ворог масовано атакував енергооб’єкти у кількох областях України. Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що через атаку жителі кількох населених пунктів Обухівського району будуть без газопостачання. Наскільки Україна готова до чергового опалювального сезону в умовах постійних атак на енергетику та чи можуть цієї зими до відключень світла додатись також графіки відключення газу, читайте у матеріалі Еспресо.

Тотальних блекаутів не буде навіть якщо РФ далі битиме по енергетиці

"Жодних сюрпризів у цьому опалювальному сезоні не буде: росіяни і далі будуть бити по енергетичній інфраструктурі, тому час від часу можливі аварійні вимкнення електричної енергії. Але тотальних блекаутів не буде, – каже у коментарі Еспресо директор спеціальних проєктів Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев. – Наприклад, вдарили по Дніпру вдарили і декілька на декілька днів були  обмеження в енергопостачанні окремим споживачам. Після удару по  Київській області впродовж декількох годин, доки енергетики перевіряли чи можна вмикати електричну енергію, були було відсутнє енергопостачання". 

При цьому, на думку експерта, ймовірність тривалих відключень значно нижча, ніж була у попередніх опалювальних сезонах.

"Є  запас потужностей генерації, є резерв потужностей розподілу і передачі, є запас найбільш вразливого обладнання, є алгоритми дій енергетиків на для будь-яких сценаріїв. Тобто всі розуміють, що відбувається і як діяти за тих ци інших умова, активний пасивний захист є більш щільним. Тут головне, аби уряд не забував про свою домашню роботу, виконання якої безумовно зменшуватиме проблеми, які існують в енергетиці", – каже Геннадій Рябцев. 

Під "домашньою роботою уряду" експерт має на увазі спрощення і здешевшання приєднання до енергомережі  нових генеруючих установок, вирішення проблем з заборгованістю за електроенергію, а також забезпечення інженерно-технічного захисту. 

"Деякі роботи надто повільно рухаються, бо ці плани забезпечення інженерно-технічного захисту розраховані до кінця 27-го року щонайменше. Тобто є об’єкти, на які заплановано поставити захист у 2027 році, але ж росіяни будуть бити і в 2025, і у 2026. Але попри все, апокаліптичних сценаріїв розглядати не варто", – каже він. 

Україна поки не накопичила достатній обсяг газу

У 2024 році РФ вперше почала атакувати українські газові сховища. Цього року до цілей ворога додались також об’єкти видобутку газу та транспортування. Зокрема, після повідомлення про те, що Україна вперше отримає азербайджанський газ через Трансбалканський коридор, РФ завдала удару по компресорній станції на Одещині, яка забезпечувала в тому числі поставки азербайджанського газу. Також цим маршрутом надходили тестові поставки LNG газу зі США. 

При цьому Геннадій Рябцев переконаний – про інженерний захист газокомпресорних станції також можна подбати.

"Це питання до Групи Нафтогазу.  З огляду на те що росіяни концентрують свої удари на певних об'єктах, саме на них зосередити найбільшу увагу. Ну і не забувати про виконання завдання з накопичення необхідних обсягів газу на опалювальний сезон. Тому що тут поки що все ж таки завдання не виконано. Ймовірність його виконання останнім часом збільшилася, особливо після надання Нафтогазу цього кредиту ЄБРР на 500 млн євро. Але це ж лише гроші. На них потрібно ще як закупити газ, він має надійти і в сховища. І зробити це якомога швидше потрібно, бо що ближче до опалювального сезону, то ціни на нього вищі, – каже Геннадій Рябцев. 

підземне сховище газу

підземне сховище газу, фото: Укртрансгаз

 

Про те, що Україна не має достатніх обсягів газу, аби впевнено пройти зиму, каже також президент асоціації ї "Газові трейдери України" Андрій Мизовець. 

"Україна, на жаль, стала  серйозно дефіцитною країною в частині забезпечення газом. Після того як ще в лютому 25-го року цього року почалися удари по газовидобутку і було достатньо серйозне падіння. Дефіцит став складати понад 4 млрд кубометрів газу на рік. І це за умови за умови достатньо серйозних вкладень у видобуток газу, аби видобувати принаймні на тому рівні, що раніше. Тобто нам, як Алісі в країні чудес, щоб стояти на місці, треба дуже швидко бігти, – каже Андрій Мизовець. – Якщо говорити саме про 2025 рік, у нас все-таки є можливість імпортувати за найближчі оці вересень-жовтень два місяці необхідні обсяги. Фізично ми це можемо зробити. Все впирається в забезпечення фінансами із цим деякі пробуксовки є, як ми всі бачимо".  

Чи можуть запровадити графіки відключень газу

За словами Андрій Мизовця, треба розуміти, що якщо росія атакувала об’єкти газовидобутку і транспортування влітку, то не варто сподіватись, що вони зупиняться в опалювальний сезон. Тому треба готуватись до різних сценаріїв розвитку подій.

"Треба розглядати різні варіанти розвитку подій: найкращі, середні і найгірші. Врахувати, які можливості у нас будуть для того, аби збільшеним імпортом замістити потреби, якщо у  нас будуть нюанси з видобутком, або, не дай Бог, з відбором газу. На цей момент складається все так, що якщо не буде критичних ударів  по об'єктах газового видобутку, тому цей сезон пройдемо все-таки без відключень споживачів в газовій сфері", – каже він. 

Експерт припускає, якщо відключення газу доведеться застосовувати, спочатку вони зачеплять промисловість лише. Наступні етапи – це відключення менш критичні, а потім критичні підприємства.

"Я думаю, що до цього не дійде, в нас вистачить потужностей нашої ГТС і наших розподільних мереж", – каже він.  

При цьому застосовувати погодинні графіки відключень газу так само як це відбувається електроенергією, не вийде. 

"За законами фізики, якщо ви вимикаєте рубильник на якійсь підстанції, то потім, увімкнувши його, за якусь мить отримуєте електричну енергію у всіх абонентів. З газом, на жаль, так не відбувається, тому що газ переміщується по трубах. Відповідно для того, щоб переміститися з газоперекачувальної станції до точки споживання, йому потрібен час. Тому тут діє трохи інша ситуація. Але коли у 15-му році приймали закон про ринок газу і підзаконні акти до нього, то передбачали спеціальний план реагування на надзвичайні події. І наскільки мені відомо, торік проводили опитування абонентів стосовно можливості їх заміщення іншими ресурсами газових своїх потреб. Також перевіряли,  наскільки технічно можливо швидко як відключити, так і підключити.  У нас є абоненти, які можуть безболісно або найменшими втратами пережити опалювальний сезон без споживання газу". 

