"Це політичне замовлення з ОП": експертка з енергетики Кошарна про підозру ексочільнику Укренерго Кудрицькому

Євген Козярін
29 жовтня, 2025 середа
20:38
Енергетика Володимир Кудрицький

До справи щодо колишнього ексочільника Укренерго Володимира Кудрицького доклав зусиль ексміністр енергетики Герман Галущенко

Зміст

Про це в етері Еспресо заявила експертка з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна.

"На мою думку, і моє переконання, відверто кажу, це політичне замовлення з Офісу президента. І щобільше, доклав зусиль до цих всіх подій колишній міністр енергетики Герман Галущенко. І це для експертів в енергетиці не таємниця зовсім. Перша от справа, коли обшуки були, оце вже такі непрямі ознаки замовлення справи були, тому що на допиті виявилося, що події по справі відбувалися, коли вже Кудрицький був звільнений з посади голови правління Укренерго, а йшлося там про зайву вирубку дерев під високовольтними лініями. Тобто він голова правління компанії величезної з оборотом 100 млрд грн. І він має відповідати за вирубку дерев під високовольтними лініями", - вважає вона.

Кошарна заявила, що через тиждень знову ліплять справу на колінці, бо виявилося, що жодної там шкоди фінансової, компанія не понесла.

"Тому що повернув банк кредит, гарантію фінансову, яка там на Prozorro торгувалася щодо будівництва паркану навколо підстанції трансформаторної. Він підписав, коли тендер прозорий був, компанія не виконала, але кошти були повернуті. І тому те, що суддя Крістіна Константинова з Печерського суду, кар'єра якої супроводжується скандалами, хоча б справа Романа Ратушного, героя України, за Протасів яр. І там багато чого. Це Портновщина, на мою думку. Портнова нема, а Портновщина є. Тому що є Олег Татаров, який керує всіма правоохоронними органами. І це ганебне явище", - зазначила експертка.

Читайте також: "Зведення рахунків і дрібна політична помста Банкової". Що стоїть за затриманням ДБР ексочільника Укренерго Володимира Кудрицького?

Вона наголосила, що наші міжнародні партнери, які допомагають, наповнюють бюджет зброєю, проєктами відбудови і таке інше в шоці до цього часу щодо подій в липні цього року, коли Офіс президента намагався знищити НАБУ і САП.

"І зараз за цим процесом вони теж спостерігають, тому що Кудрицький має гарну репутацію серед донорів, тому що 60 укриттів другого рівня, які були побудовані вже до вересня 2024 року над об'єктами Укренерго - це були за кошти кредити донорські, грантові кошти, але ні Енергоатом, ні державні теплові електростанції, ні обленерго жодного укриття не побудували. Більш того, відповідальним за 22 об'єкти Укренерго було Агентство з відновлення на чолі з Мустафою Наєма. І теж нічого не побудували", - сказала Кошарна.

Експертка додала, що відстежує закупівлі на Prozorro компанії Енергоатом і Укренерго.

"І як і журналісти Наших Грошей, вони писали неодноразово про те, що всі торги Енергоатом проводить вдвічі дорожче на ту ж продукцію, ніж Укренерго. Крім того, коли міністром був Галущенко, він намагався взяти під контроль фінансові потоки Укренерго, звільнити Кудрицького з 2021 року він намагався. Він хотів призначити своїх людей в Укренерго, радниками і таке інше, але не вийшло. Корупційної маржі Укренерго не мав, і це знають всі журналісти-розслідувачі. Людей Галущенка не допустив. І навіть, коли його зняли в 24-му році був міжнародний скандал, бо незалежні члени, іноземці, в наглядовій раді. Вони задовольнили прохання Кудрицького звільнитися, але вони подали у відставку. Чому? Тому що на засіданні наглядової ради, який він скликав, він зробив звіт, що побудовано над підстанціями Укренерго об'єкти захисту другого рівня", - підсумувала вона.

  • У вівторок, 28 жовтня, Державне бюро розслідувань затримало Володимира Кудрицького.
  • У середу, 29 жовтня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Кудрицькому. Його взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави.
Теги:
Кримінал
Президент України
ДБР
Великий ефір Василя Зими
блекаут
Суд
