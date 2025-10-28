Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
"Зведення рахунків і дрібна політична помста Банкової". Що стоїть за затриманням ДБР ексочільника Укренерго Володимира Кудрицького?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
28 жовтня, 2025 вiвторок
14:01
Суспільство затримання ДБР Володимира Кудрицького

Анонсований президентом Володимиром Зеленським початок опалювального сезону – відбувся зі спецефектами. Державне бюро розслідувань затримало колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького

Зміст

За попередньою інформацією, людині, яка на початку повномасштабного вторгнення блискавично приєднала українську енергосистему до європейської мережі ENTSO-E, і тим врятувала країну від енергетичної окупації, коли один рух рубильником країни-окупанта міг влаштувати блекаут – готують дуже цікаву підозру. Де йдеться про шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Володимир Кудрицький

Володимир Кудрицький, фото: Укренерго

ДБР вважає, що Володимир Кудрицький та, ймовірно, бізнесмен Ігор Гринкевич могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. Тобто ще до того, коли сам уряд Зеленського після низки перевірок призначив Кудрицького на Укренерго. 

Незадовго до затримання у соцмережах та різноманітних маловідомих медіа розгорнули цілу кампанію, де ключовою тезою було те, що Кудрицький провалив будівництво укриттів на об'єктах кампанії  і взагалі "продемонстрував управлінську неспроможність".

 

Перші прощупування на те, чи готове суспільство до нової гучної справи трапилось минулого тижня. Те саме ДБР 21 жовтня прийшло з обшуками до Кудрицького додому у рамках іншої справи – про завищення про завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей. Але конкретно у цьому епізоді він мав статус свідка. Тоді ж стало відомо, що справа не одна, і далі буде.

обшуки ДБР

обшуки ДБР, фото: ДБР

Юрій Ніколов, український журналіст та засновник проєкту "Наші гроші" коротко описав суть цього епізоду:

"На параді ідіотизму нове досягнення. ДБР відкрило справу за те, що під час прокладання електролінії в лісі будівельники разом з державними лісовиками вирубали менше дерев ніж записали по документах. А Кудрицький як керівник Укренерго лічно не пощитав скільки там зрубали тих дерев, тому слідчі вирішили його обшукати. І тупо вилучили телефон. Я не буду розповідати як саме віджимали, Володимир сам скоро вийде в ефір. Це п****ц, товаріщі, схоже як забирали і у Шабуніна. Я так розумію, читатимуть його переписки з світовими банкірами про те як він Укренерго продав масонам за кредитні плюшки. Я реально знову прифігіваю від того як корупція породжує рукодупість".

Експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна у коментарі "Еспресо" заявила, що мова йде про "зведення рахунків та дрібну політичну помсту Банкової тим, кого вони вважають своїми ворогами". 

"Перше, закупівельні ціни в Укренерго досі, навіть після звільнення Кудрицького  – залишаються в рази нижчими, ніж в інших енергокомпаніях. Це добре показує, що побудована раніше система управління досі забезпечує компанії незалежність від зовнішнього впливу з метою отримання неправомірної вигоди. І це плюс для міжнародних донорів", – сказала Кошарна. 

Також фахівчиня нагадала про персональний конфлікт Кудрицького із колишнім міністром енергетики Германом Галущенком  та ексзаступником Офісу Президента з економічних питань Ростиславом Шурмою. Останній сам перебуває під слідством за відмивання 320 мільйонів гривень за електроенергію сонячних станцій на тимчасово окупованих територіях – і переховується від НАБУ, САП та німецької поліції у Австрії.

Ростислав Шурма

Ростислав Шурма, фото: kyivvlada

Герман Галущенко

Герман Галущенко, фото: mev.gov.ua

"Саме стараннями цих двох восени 2024 року Кудрицького звільнили за буцімто зрив робіт із захисту підстанцій від російських обстрілів. Хоча всі міжнародні донори, що виділили 1,5 млрд євро на цей захист і відновлення, претензій не мали", – нагадала експертка. 

Тоді ж одразу, у вересні 2024 року наглядова рада Укренерго ухвалила рішення про звільнення Володимира Кудрицького з посади керівника компанії. Виконуючим обов’язки голови правління було призначено Олексія Брехта, а незалежні члени наглядової ради Укренерго зазначили, що звільнення Кудрицького відбулося із порушенням принципів корпоративного управління, без доказів його помилок чи зловживань. 

"Не здивуюсь, якщо наступними кандидатами на підозри будуть всі вони, для подальшого залякування управлінців, аби вони були більш лояльними до Банкової", – припускає Кошарна. 

Сам Кудрицький неоднократно говорив, що Міненерго ініціювало його звільнення, щоб централізувати в своїх руках будівництво нової генерації.

Із ноу-хау затримання колишнього посадовця варто звернути на таке. За пару днів авто Кудрицького зупинила патрульна поліція нібито для перевірки документів. Після того, як на телефоні він показав свій статус у "Резерв+", якась невідома людина у формі, яка стояла поруч, забрала гаджет і побігла у невідомому напрямку. Після того до авта підійшли працівники ДБР і повідомили про "невідкладний обшук". З уже розблокованим телефоном у руках. 

Кошарна вважає, що це порушення прав і свідчить про заангажованість правоохоронців. 

Юрист антикорупційного центру "Межа" Микола Салімов у коментарі "Еспресо" визнав, що схожим чином контррозвідка СБУ отримувала телефон антикорупційного активіста, а нині військовослужбовця Віталія Шабуніна. Також відома історія, як СБУ спільно з ДБР і Офісом генпрокурора проводили влітку обшук у співробітників НАБУ, де одного з детективів силою змушували аби той розблокував свій телефон через Face ID. 

"Нині суд на власний розсуд вирішує наскільки доречним був доступ до вмісту телефона. Думаю, у справі Кудрицького буде те саме", – підсумував юрист.

