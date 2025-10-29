Кудрицькому обирають запобіжний захід у суді: нардепи готові взяти ексголову Укренерго на поруки

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Народні депутати Ярослав Железняк, Інна Совсун, Максим Хлапук та Анастасія Радіна у залі суду заявили, що готові взяти Кудрицього на поруки

"Враховуючи, що ми говоримо про справу будівництва паркану з 2018 року, а перед тим ДБР викрадало телефон Кудрицького, щось мені підказує, що є певний зв'язок між бурхливою діяльністю абсолютно політично залежного ДБР і підозрою, яку сьогодні виставляють Кудрицькому", - сказав Железняк

Інна Совсун заявила, що справа проти колишнього голови Укренерго привернула значну увагу як в Україні, так і за кордоном. За її словами, обставини затримання та висунення підозр виглядають сумнівно і потребують прозорих пояснень.

"Ця справа не могла не викликати суспільного резонансу, адже йдеться про колишнього керівника одного з найбільших державних підприємств. Його звільнення вже тоді привернуло багато уваги — і в Україні, і за її межами. А тепер ми бачимо раптову появу однієї, потім іншої справи, що виглядає як спроба знайти щось проти колишнього очільника "Укренерго". Спочатку його затримали як свідка, отримали доступ до телефону, а потім раптово з’явилася інша справа з обвинуваченнями за події 2018 року. Це щонайменше дивно і вимагає пояснень — і для українського суспільства, і для міжнародних партнерів", - стверджує нардепка.

Кореспондентка Еспресо також повідомляє, що суд відмовив у клопотанні дозволити підозрюваному Кудрицькому сидіти поруч з адвокатом. Причиною стала велика кількість присутніх у залі — працівники конвою повідомили, що за таких умов неможливо гарантувати повну безпеку процесу.

Сторона обвинувачення наполягає на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прокурор аргументував це тим, що Кудрицький може переховуватися від слідства, враховуючи тяжкість інкримінованих злочинів. За його словами, підозрюваний має трьох неповнолітніх дітей, а також, ймовірно, змінював банківські рахунки, номери телефонів, автомобіль і місце проживання, що може свідчити про спроби уникнути слідства. Прокурор у справі зазначив, що під час слідства було вилучено оригінали договорів та підтвердження переказів коштів, які, за версією обвинувачення, свідчать про заволодіння державними коштами шляхом обману.

Прокурор попросив задовольнити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 60 днів з розміром застави 13,7 млн грн. Адвокат Кудрицького: назвав підозру необґрунтованою. За його словами, у матеріалах немає жодних доказів причетності підзахисного до злочину, який йому закидають. Цього немає в жодному документі: ні в експертизах, ні в матеріалах негласних слідчих дій.