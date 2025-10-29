Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Кудрицькому обирають запобіжний захід у суді: нардепи готові взяти ексголову Укренерго на поруки
Оновлено

Кудрицькому обирають запобіжний захід у суді: нардепи готові взяти ексголову Укренерго на поруки

Вікторія Литвин
29 жовтня, 2025 середа
17:07
Суспільство Володимир Кудрицький в суді

У середу, 29 жовтня, Печерський районний суд Києві обирає запобіжний захід колишньому голові Укренерго Володимиру Кудрицькому

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Народні депутати Ярослав Железняк, Інна Совсун, Максим Хлапук та Анастасія Радіна у залі суду заявили, що готові взяти Кудрицього на поруки

"Враховуючи, що ми говоримо про справу будівництва паркану з 2018 року, а перед тим ДБР викрадало телефон Кудрицького, щось мені підказує, що є певний зв'язок між бурхливою діяльністю абсолютно політично залежного ДБР  і підозрою, яку сьогодні виставляють Кудрицькому", - сказав Железняк

Інна Совсун заявила, що справа проти колишнього голови Укренерго привернула значну увагу як в Україні, так і за кордоном. За її словами, обставини затримання та висунення підозр виглядають сумнівно і потребують прозорих пояснень.

"Ця справа не могла не викликати суспільного резонансу, адже йдеться про колишнього керівника одного з найбільших державних підприємств. Його звільнення вже тоді привернуло багато уваги — і в Україні, і за її межами. А тепер ми бачимо раптову появу однієї, потім іншої справи, що виглядає як спроба знайти щось проти колишнього очільника "Укренерго". Спочатку його затримали як свідка, отримали доступ до телефону, а потім раптово з’явилася інша справа з обвинуваченнями за події 2018 року. Це щонайменше дивно і вимагає пояснень — і для українського суспільства, і для міжнародних партнерів", - стверджує нардепка.

Читайте також: "Зведення рахунків і дрібна політична помста Банкової". Що стоїть за затриманням ДБР ексочільника Укренерго Володимира Кудрицького?

Кореспондентка Еспресо також повідомляє, що суд відмовив у клопотанні дозволити підозрюваному Кудрицькому сидіти поруч з адвокатом. Причиною стала велика кількість присутніх у залі — працівники конвою повідомили, що за таких умов неможливо гарантувати повну безпеку процесу.

Сторона обвинувачення наполягає на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прокурор аргументував це тим, що Кудрицький може переховуватися від слідства, враховуючи тяжкість інкримінованих злочинів. За його словами, підозрюваний має трьох неповнолітніх дітей, а також, ймовірно, змінював банківські рахунки, номери телефонів, автомобіль і місце проживання, що може свідчити про спроби уникнути слідства. Прокурор у справі зазначив, що під час слідства було вилучено оригінали договорів та підтвердження переказів коштів, які, за версією обвинувачення, свідчать про заволодіння державними коштами шляхом обману.

Прокурор попросив задовольнити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 60 днів з розміром  застави 13,7 млн грн. Адвокат Кудрицького: назвав підозру необґрунтованою. За його словами, у матеріалах немає жодних доказів причетності підзахисного до злочину, який йому закидають. Цього немає в жодному документі: ні в експертизах, ні в матеріалах негласних слідчих дій.

  • У вівторок, 28 жовтня, Державне бюро розслідувань затримало Володимира Кудрицького.
