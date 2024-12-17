Укренерго 18 грудня застосує незначні обмеження споживання електроенергії

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Так, із 07:00 до 20:00 діятиме пів черги відключень. Для промисловості та бізнесу обмеження потужності застосовуватимуть також із 07:00 до 20:00.

Причиною обмежень названо пошкодження енергообʼєктів внаслідок трьох російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні.

"Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - зазначили в Укренерго.

Українців закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з'являється за графіком.