Укренерго 18 грудня застосує незначні обмеження споживання електроенергії
Енергетики в середу застосовуватимуть незначні обмеження споживання електроенергії у період із 07:00 до 20:00
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Так, із 07:00 до 20:00 діятиме пів черги відключень. Для промисловості та бізнесу обмеження потужності застосовуватимуть також із 07:00 до 20:00.
Причиною обмежень названо пошкодження енергообʼєктів внаслідок трьох російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні.
"Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - зазначили в Укренерго.
Українців закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з'являється за графіком.
- З 16 грудня по всій Україні діють однакові графіки стабілізаційних відключень.
- Актуальне
- Важливе