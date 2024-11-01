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Укренерго не прогнозує застосування графіків вимкнень світла найближчим часом

Юлія Юліна
1 листопада, 2024 п'ятниця
15:12
Енергетика електроенергія

Станом на сьогодні підстав запроваджувати графіки обмеження споживання електроенергії для населення України немає

Зміст

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Так у компанії прокоментували інформацію, яка з'явилася у низці ЗМІ, щодо ймовірного застосування графіків вимкнень світла вже з наступного тижня.

"Зниження температури повітря на початку наступного тижня справді прогнозовано спричинить зростання рівня енергоспоживання. Але чи знадобиться при цьому застосування відключень (зокрема, побутових споживачів) – може спрогнозувати лише НЕК "Укренерго", яка прогнозів щодо застосування заходів обмеження наразі не надавала", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго запевнили, що енергетики роблять усе можливе для того, щоб необхідності застосовувати відключення не було.

"Просимо громадян довіряти тільки офіційним джерелам інформації, а експертів та посадових осіб енергетичних компаній – утриматися від коментарів, що виходять за межі їхньої компетенції", - наголосили в пресслужбі.

Зазначимо, що раніше член наглядової ради Центренерго Володимир Величко заявив, що світло українцям почнуть вимикати вже з наступного тижня через похолодання.

  • У середині жовтня Міненерго заявляло, що ситуація в енергетиці перед початком опалювального сезону є стабільною.
Теги:
Новини
Економіка
Україна
графік вимкнення світла
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