Укренерго не прогнозує застосування графіків вимкнень світла найближчим часом

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Так у компанії прокоментували інформацію, яка з'явилася у низці ЗМІ, щодо ймовірного застосування графіків вимкнень світла вже з наступного тижня.

"Зниження температури повітря на початку наступного тижня справді прогнозовано спричинить зростання рівня енергоспоживання. Але чи знадобиться при цьому застосування відключень (зокрема, побутових споживачів) – може спрогнозувати лише НЕК "Укренерго", яка прогнозів щодо застосування заходів обмеження наразі не надавала", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго запевнили, що енергетики роблять усе можливе для того, щоб необхідності застосовувати відключення не було.

"Просимо громадян довіряти тільки офіційним джерелам інформації, а експертів та посадових осіб енергетичних компаній – утриматися від коментарів, що виходять за межі їхньої компетенції", - наголосили в пресслужбі.

Зазначимо, що раніше член наглядової ради Центренерго Володимир Величко заявив, що світло українцям почнуть вимикати вже з наступного тижня через похолодання.