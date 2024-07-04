Укренерго попередило про фейк щодо поділу України на зони з різною тривалістю вимкнень світла
У мережі поширюють фейк, буцімто різні міста України буде віднесено до різних зон і в них буде різна тривалість відключень світла
Про це попередила пресслужба Укренерго.
Стверджується, буцімто населені пункти в чорній зоні сидітимуть без світла по 12–18 годин на добу, в сірій зоні – від 6 до 12 годин на добу, у білій зоні вимкнення триватимуть до 6 годин або їх не буде взагалі.
"Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні Telegram-канали, на яких не буде правдивої інформації", - наголосили в Укренерго.
Там закликали українців дізнаватися інформацію щодо можливих вимкнень світла лише з офіційних джерел: Укренерго, Міненерго та сторінок обленерго.
- Раніше в Укренерго наголосили, що Україна не дурить споживачів, вимикаючи їм світло, аби потім продавати електроенергію за кордон. "Я з великим подивом читаю дописи в соцмережах, в яких показують фізичні перетоки електроенергії з України, відображені на сайті ENTSO-E, і стверджують, що нібито це експорт. Насправді це транзитні фізичні перетоки. Наприклад, Румунія може транспортувати електроенергію через Україну до Угорщини через слабкі зв’язки у своїй енергосистемі. Це означає, що електроенергія заходить в Україну і виходить, не залишаючись у нас. Україна нічого не експортує і нічого не втрачає", - зазначив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
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