Укренерго попередило про фейк щодо поділу України на зони з різною тривалістю вимкнень світла

Про це попередила пресслужба Укренерго.

Стверджується, буцімто населені пункти в чорній зоні сидітимуть без світла по 12–18 годин на добу, в сірій зоні – від 6 до 12 годин на добу, у білій зоні вимкнення триватимуть до 6 годин або їх не буде взагалі.

"Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні Telegram-канали, на яких не буде правдивої інформації", - наголосили в Укренерго.

Там закликали українців дізнаватися інформацію щодо можливих вимкнень світла лише з офіційних джерел: Укренерго, Міненерго та сторінок обленерго.