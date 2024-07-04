Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Енергетика Укренерго попередило про фейк щодо поділу України на зони з різною тривалістю вимкнень світла

Укренерго попередило про фейк щодо поділу України на зони з різною тривалістю вимкнень світла

4 липня, 2024 четвер
17:03
Енергетика відключення електроенергії

У мережі поширюють фейк, буцімто різні міста України буде віднесено до різних зон і в них буде різна тривалість відключень світла

Зміст

Про це попередила пресслужба Укренерго.

Стверджується, буцімто населені пункти в чорній зоні сидітимуть без світла по 12–18 годин на добу, в сірій зоні – від 6 до 12 годин на добу, у білій зоні вимкнення триватимуть до 6 годин або їх не буде взагалі.

"Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні Telegram-канали, на яких не буде правдивої інформації", - наголосили в Укренерго.

Там закликали українців дізнаватися інформацію щодо можливих вимкнень світла лише з офіційних джерел: Укренерго, Міненерго та сторінок обленерго.

  • Раніше в Укренерго наголосили, що Україна не дурить споживачів, вимикаючи їм світло, аби потім продавати електроенергію за кордон. "Я з великим подивом читаю дописи в соцмережах, в яких показують фізичні перетоки електроенергії з України, відображені на сайті ENTSO-E, і стверджують, що нібито це експорт. Насправді це транзитні фізичні перетоки. Наприклад, Румунія може транспортувати електроенергію через Україну до Угорщини через слабкі зв’язки у своїй енергосистемі. Це означає, що електроенергія заходить в Україну і виходить, не залишаючись у нас. Україна нічого не експортує і нічого не втрачає", - зазначив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Читайте також:
Карта бойових дій: Часів Яр
3 липня, 2024 середа
ЗСУ довелося відійти: DeepState про ситуацію у мікрорайоні "Канал" у Часовому Яру
Карта бойових дій: Покровськ
4 липня, 2024 четвер
Ворожа артилерія вже дістає до траси Покровськ - Костянтинівка, - головред "Суспільне Донбас"
Володимир Зеленський
3 липня, 2024 середа
Готуються рішення, які допоможуть українцям в умовах дефіциту електрики й перебоїв з мобільним звʼязком, - Зеленський
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.46
    Купівля 40.46
    Продаж 40.96
  • EUR
    Купівля 43.58
    Продаж 44.27
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
4 липня
18:30
Оновлено
Марта Костюк
Вімблдон: українка Костюк врятувала "безнадійний" матч та вийшла до третього кола
18:20
Ексклюзив
Армія Білорусі
Росії не вигідно втрачати цю "тиху гавань", - експерт-міжнародник Радь про участь Білорусі у війні проти України
18:20
Інфографіка
Stridsvagn 122
"Найкращі у світі": що відомо про танки Stridsvagn 122, які Швеція передала Україні
18:05
путін
Путін назвав Талібан союзником Росії в боротьбі з тероризмом
18:03
OPINION
Віктор Пушкар
Консенсус: китайський і український
17:58
фейк
"Якби Україна погодилась на мир у 2022 році, РФ не наростила б двомільйонну армію": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 4 липня
17:48
Оновлено
путін
Путін відкинув припинення вогню до початку перемовин з Україною
17:47
Володимир Зеленський
Зеленський підписав укази щодо призначення понад 200 суддів
17:37
відключення електроенергії
Графіки вимкнень світла 5 липня діятимуть цілодобово: деталі від Укренерго
17:33
Марін Ле Пен
Ле Пен обурилася через заяву МЗС Росії після перемоги ультраправих у першому турі парламентських виборів у Франції
17:31
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:29
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Пограбування українських музеїв росіянами може бути найбільшою колективною крадіжкою творів мистецтва з часів Другої світової, - генпрокурор Костін
17:29
РФ обстріляла Донеччину: загинула жінка, серед поранених – дитина
17:16
Брати Капранови
"Фактично вмер разом з Дмитром": Віталій Капранов розповів про життя і творчість без брата
17:10
ЗСУ, військові
Від початку доби на фронті відбулося 80 боєзіткнень. Найбільше боїв на Покровському напрямку
17:00
Щепан Войцик
ФСБ затримала брата польського "норкового короля", який організовував блокування кордону з Україною, - ЗМІ
16:56
Петер Пеллегріні, Словаччина
Президент Словаччини пообіцяв збільшити постачання електроенергії в Україну восени та взимку
16:54
Аналітика
протести ФОПів
Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%, а компаній – на 15%. Дослідження YouControl
16:45
Виставка "Скарби Криму. Повернення"
"Скарби Криму. Повернення": у Києві відкрили виставку "Скіфського золота", за яке Україна судилася з РФ 10 років
16:32
Алін Феррейра
У Бразилії після пластики сідниць померла 33-річна блогерка
16:27
Саміт миру. Володимир Зеленський
"Я не хочу халепи для своєї держави", - Зеленський прокоментував пропозицію Орбана щодо припинення вогню
16:17
Оновлено
Росія 3 липня атакувала газову інфраструктуру Полтавщини: загинула людина, є поранені
16:08
OPINION
Михайло Жернаков
Оновлена ВККС дуже сердобольна
16:02
Після отримання ЗРК Patriot жоден "Кинджал" не досяг Києва, - Повітряні сили
15:54
ЗСУ, мобілізація
Майже 1 млн українців призовного віку є "фактично невидимими" для держави, – нардеп Наталуха
15:48
На фото: Емінем
Емінем у брутальному відео оголосив дату виходу альбому The Death of Slim Shady
15:46
Володимир Зеленський і Андрій Єрмак
"Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я", - Зеленський про вплив Єрмака
15:29
імпорт електроенергії
Україна наростила імпорт електроенергії для подолання дефіциту: ситуація в енергосистемі станом на 4 липня
15:21
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
РФ передає цехи заводів на ТОТ своїм підприємствам ВПК, - Спротив
15:11
будинок, ключі від будинку
Уряд виділив 5,7 млрд грн на купівлю житла для ветеранів
15:07
Ексклюзив
ЗСУ
Війна рухається у напрямку патової ситуації, - військовий експерт Ступак
14:52
Оновлено
РФ на світанку вдарила по Куп'янському району Харківщини: поранені 4 людини
14:47
БпЛА "Лютий"
Держава зможе закуповувати дрони українських виробників через Prozorro, - Федоров
14:45
Оновлено
Зруйнований музей Григорія Сковороди
Російському полковнику, який наказав атакувати музей Григорія Сковороди на Харківщині, повідомили про підозру
14:24
Склади ракет Х-22 виявили партизани в Ленінградській області
14:06
OPINION
Ірина Геращенко
З Безуглої ліплять нового Арестовича
13:59
спека
Наталка Діденко розповіла, де 5 липня можливі дощі та коли спека сягне +40 °C
13:58
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 липня: скільки коштують долар та євро
13:25
Оновлено
Начальник Генштабу Збройних сил Польщі Кукула прибув до Києва та зустрівся із Сирським
13:23
Ексклюзив
Ростислав Карандєєв
"За пару місяців вийдемо на фіналізовані рішення": Карандєєв про роботу над позовами проти РФ у міжнародних судах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV