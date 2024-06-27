В Укренерго відреагували на закиди, що Україна таємно експортує електроенергію
Україна вже понад місяць не експортує електроенергію
Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю hromadske.
"Я з великим подивом читаю дописи в соцмережах, в яких показують фізичні перетоки електроенергії з України, відображені на сайті ENTSO-E, і стверджують, що нібито це експорт. Насправді це транзитні фізичні перетоки. Наприклад, Румунія може транспортувати електроенергію через Україну до Угорщини через слабкі зв’язки у своїй енергосистемі. Це означає, що електроенергія заходить в Україну і виходить, не залишаючись у нас. Україна нічого не експортує і нічого не втрачає", - сказав він.
За його словами, Україна не дурить споживачів, вимикаючи їм світло, аби потім продавати електроенергію за кордон. Електрика проходить через нас транзитом.
"Щоб переконатися, що експорт нульовий, можна подивитися спеціальну вкладку Scheduled Commercial Exchanges на тому самому сайті ENTSO-E, де відображаються торгові операції. Там видно, що з України до Європи нічого не надходить, а натомість Європа експортує електроенергію до України. Завдяки цьому імпорту ми можемо підтримувати більш-менш стабільну ситуацію з відключеннями", - пояснив Кудрицький.
- Раніше Енергетична компанія України (ЕКУ) повідомляла, що Україна імпортувала у травні рекордний обсяг електроенергії за максимально можливої потужності.
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