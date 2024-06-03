Україна імпортувала у травні рекордний обсяг електроенергії за максимально можливої потужності

Про це повідомила пресслужба АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ).

Зазначається, що для компенсації дефіциту потужності в енергосистемі України ЕКУ імпортує електроенергію з Угорщини, Словаччини, Румунії, а віднедавна - і з Польщі.

У травні ЕКУ також уклала низку контрактів на цільовий імпорт електроенергії промисловим споживачам. У зв'язку із запровадженням графіків відключень минулого місяця попит на таку послугу з боку українських підприємств був високим, зазначили в компанії.

"Дефіцит електроенергії змушує бізнес і промисловість шукати інструменти, як зменшити тривалість відключень електроенергії. Цільовий імпорт є оперативним рішенням, яке допомагає підприємствам уникати простоїв у роботі й, як наслідок, збитків", - зауважив генеральний директор ЕКУ Віталій Бутенко.

При цьому компанія заохочує клієнтів до розвитку власної генерації.

В ЕКУ також поінформували, що у травні через значний дефіцит в енергосистемі імпорт електроенергії в Україну із Європи в окремі години сягав максимально можливої потужності у 1700 МВт.