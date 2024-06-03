Україна імпортувала у травні рекордний обсяг електроенергії за максимально можливої потужності
Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" у травні імпортував найбільший обсяг електроенергії від початку комерційної діяльності компанії
Про це повідомила пресслужба АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ).
Зазначається, що для компенсації дефіциту потужності в енергосистемі України ЕКУ імпортує електроенергію з Угорщини, Словаччини, Румунії, а віднедавна - і з Польщі.
У травні ЕКУ також уклала низку контрактів на цільовий імпорт електроенергії промисловим споживачам. У зв'язку із запровадженням графіків відключень минулого місяця попит на таку послугу з боку українських підприємств був високим, зазначили в компанії.
"Дефіцит електроенергії змушує бізнес і промисловість шукати інструменти, як зменшити тривалість відключень електроенергії. Цільовий імпорт є оперативним рішенням, яке допомагає підприємствам уникати простоїв у роботі й, як наслідок, збитків", - зауважив генеральний директор ЕКУ Віталій Бутенко.
При цьому компанія заохочує клієнтів до розвитку власної генерації.
В ЕКУ також поінформували, що у травні через значний дефіцит в енергосистемі імпорт електроенергії в Україну із Європи в окремі години сягав максимально можливої потужності у 1700 МВт.
- З 1 грудня 2023 року мережа операторів системи передачі ENTSO-E збільшила пропускну спроможність для імпорту електроенергії в Україну з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт.
- У квітні голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що зараз основна проблема України полягає в обмеженні живлення енерговузла внаслідок російських атак. "Тому імпорт саме в цій ситуації не сильно врятує промислових споживачів, але їх урятує якась внутрішня генерація, яка в цьому вузлі, в цьому районі існує", - пояснив він.
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