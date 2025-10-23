Запорізька АЕС вийшла з режиму блекауту — енергетики відновили живлення
Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вийшла з повного знеструмлення, у якому перебувала майже місяць
Про це повідомляє міністерка енергетики Світлана Гринчук.
Енергетикам вдалося відновити живлення після ремонту високовольтної лінії 750 кВ «Дніпровська». Наразі тривають роботи на лінії 330 кВ «Феросплавна».
Увесь період блекауту безпека найбільшої атомної станції Європи забезпечувалася лише аварійними дизель-генераторами, що створювало серйозний ризик ядерної та радіаційної катастрофи для України та інших країн Європи.
Місячне відключення стало наслідком систематичних атак російських окупаційних військ по критичній інфраструктурі. Лінії, які з’єднують ЗАЕС з українською енергосистемою, енергетикам доводилося ремонтувати вже 42 рази від початку повномасштабної війни.
- У четвер, 9 жовтня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про початок відновлення зовнішнього електропостачання окупованої росіянами ЗАЕС з енергосистеми України.
