Енергоатом і американська NuScale вивчатимуть можливість виробництва в Україні малих модульних реакторів
НАЕК "Енергоатом" та компанія NuScale Power вивчатимуть можливість будівництва атомних електростанцій (АЕС) в Україні
Про це повідомляє Урядовий портал.
Згідно з повідомленням, Енергоатом та NuScale Power підписали меморандум про взаєморозуміння з метою вивчити можливості будівництва АЕС NuScale в Україні.
Згідно з документом NuScale надаватиме підтримку Енергоатому з питань експертизи технологій малих модульних реакторів (ММР), зокрема технічко-економічне обґрунтування запропонованих майданчиків; розробки термінів і проміжних результатів проєктів; дослідження витрат; технічного аналізу; ліцензування і дозвільної діяльності, а також інженерні дослідження та проєктування.
"Техології NuScale дають можливість будувати малі модульні реактори в Україні. Міненерго максимально сприятиме локалізації виробництва. Для розвитку безвуглецевої генерації, забезпечення частотного регулювання та проходження добових піків використання малих модульних реакторів є дуже перспективним", - цитує пресслужба слова міністра енергетики України Германа Галущенка.
У пресслужбі також зазначили, що у серпні 2020 року ММР виробництва NuScale став першим і єдиним малим модульним реактором, який отримав схвалення проекту від Комісії з ядерного регулювання США.
NuScale Power розробила нову модульну атомну електростанцію з легководяним реактором, яка може застосовуватися для виробництва електроенергії, централізованого опалення, опріснення води, виробництва водню та застосування в інших технологічних теплових системах.
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