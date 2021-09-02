Енергоатом і американська NuScale вивчатимуть можливість виробництва в Україні малих модульних реакторів

Про це повідомляє Урядовий портал.



Згідно з повідомленням, Енергоатом та NuScale Power підписали меморандум про взаєморозуміння з метою вивчити можливості будівництва АЕС NuScale в Україні.



Згідно з документом NuScale надаватиме підтримку Енергоатому з питань експертизи технологій малих модульних реакторів (ММР), зокрема технічко-економічне обґрунтування запропонованих майданчиків; розробки термінів і проміжних результатів проєктів; дослідження витрат; технічного аналізу; ліцензування і дозвільної діяльності, а також інженерні дослідження та проєктування.



"Техології NuScale дають можливість будувати малі модульні реактори в Україні. Міненерго максимально сприятиме локалізації виробництва. Для розвитку безвуглецевої генерації, забезпечення частотного регулювання та проходження добових піків використання малих модульних реакторів є дуже перспективним", - цитує пресслужба слова міністра енергетики України Германа Галущенка.



У пресслужбі також зазначили, що у серпні 2020 року ММР виробництва NuScale став першим і єдиним малим модульним реактором, який отримав схвалення проекту від Комісії з ядерного регулювання США.

NuScale Power розробила нову модульну атомну електростанцію з легководяним реактором, яка може застосовуватися для виробництва електроенергії, централізованого опалення, опріснення води, виробництва водню та застосування в інших технологічних теплових системах.