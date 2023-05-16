Енергоатом: окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу
На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції суттєво зросла кількість озброєних російських військових, кількість яких нині налічується понад 2,5 тис.
Про це інформує Енергоатом.
"Найбільшу атомну станцію в Європі окупанти цілком і повністю перетворили на свою укріплену військову базу", - пише пресслужба.
Повідомляється, що наразі на ЗАЕС нараховується понад 2500 російських військових, їх більше, ніж персоналу станції.
"Побільшало і військових, і патрулів й у самому Енергодарі. Так, загарбники ще досі залишаються на майданчику АЕС і в містах атомників, але дуже скоро ЗСУ таки прийде на збережену енергодарську землю - і рашистська навала нарешті скінчиться", - додають в Енергоатомі.
Крім того, після так званих відпусток, під час яких з Енергодару вивозили представників окупаційної влади, документацію й техніку, рашисти повертаються в місто. Знову функціонують відділення банків РФ та місцева псевдоадміністрація.
Не працюють лише АЗС, адже пального немає: "Але за навіть його наявність виїхати з міста практично неможливо".
- Нагадаємо, раніше загарбники вели підготовку до "евакуації" з Енергодара близько 2,7 тис. працівників Запорізької АЕС і їхніх сімей.
- 11 травня НАЕК "Енергоатом" повідомив, що проводить підготовку персоналу, який повинен зайти на Запорізьку АЕС одразу після деокупації і почати працювати.
- На Запорізькій атомній електростанції російські окупанти заборонили атомникам спілкуватися між собою.
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