Енергоатом: окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу

Про це інформує Енергоатом.

"Найбільшу атомну станцію в Європі окупанти цілком і повністю перетворили на свою укріплену військову базу", - пише пресслужба.

Повідомляється, що наразі на ЗАЕС нараховується понад 2500 російських військових, їх більше, ніж персоналу станції.

"Побільшало і військових, і патрулів й у самому Енергодарі. Так, загарбники ще досі залишаються на майданчику АЕС і в містах атомників, але дуже скоро ЗСУ таки прийде на збережену енергодарську землю - і рашистська навала нарешті скінчиться", - додають в Енергоатомі.

Крім того, після так званих відпусток, під час яких з Енергодару вивозили представників окупаційної влади, документацію й техніку, рашисти повертаються в місто. Знову функціонують відділення банків РФ та місцева псевдоадміністрація.

Не працюють лише АЗС, адже пального немає: "Але за навіть його наявність виїхати з міста практично неможливо".