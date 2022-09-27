Про це повідомили в пресрелізі Альянсу.

"Посилення запасів НАТО забезпечить нам можливість продовжувати підтримувати Україну. Ми повинні продовжувати працювати разом як члени НАТО, а також із промисловістю, над поповненням наших запасів боєприпасів і наданням Україні необхідної їй підтримки доти, доки вона її потребуватиме", – зазначив генсек.

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Окрім цього, також зазначається, що на засіданні Конференції національних директорів з питань озброєнь обговорювались шляхи, за допомогою яких члени НАТО можуть краще виявити нестачу запасів зброї та спільно її усунути.

Ця конференція покликана сприяти співробітництву в забезпеченні оперативно сумісних військових сил і засобів. Це гарантує, що сили Альянсу завжди матимуть у своєму розпорядженні найсучасніші сили й засоби.

25 вересня американський дипломат, експерт із міжнародних відносин, колишній радник державного секретаря США Метью Брайза в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо" розповів про поразку Путіна у війні, реакцію світу на ядерну загрозу та який вплив на Росію має мобілізація.

27 вересня заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв висловив переконання, що США та Європа не завдадуть удару у відповідь у разі використання Росією ядерної зброї проти України.

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