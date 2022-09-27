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Головна війна з Росією Єнс Столтенберґ закликав країни НАТО терміново поповнити запаси зброї, щоб продовжувати підтримку України

Єнс Столтенберґ закликав країни НАТО терміново поповнити запаси зброї, щоб продовжувати підтримку України

27 вересня, 2022 вiвторок
19:29
війна з Росією Єнс Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберґ у вівторок, 27 вересня, скликав позачергове засідання Конференції національних директорів з питань озброєнь, присвячене наслідкам війни Росії проти України

Про це повідомили в пресрелізі Альянсу.

"Посилення запасів НАТО забезпечить нам можливість продовжувати підтримувати Україну. Ми повинні продовжувати працювати разом як члени НАТО, а також із промисловістю, над поповненням наших запасів боєприпасів і наданням Україні необхідної їй підтримки доти, доки вона її потребуватиме", – зазначив генсек.

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Окрім цього, також зазначається, що на засіданні Конференції національних директорів з питань озброєнь обговорювались шляхи, за допомогою яких члени НАТО можуть краще виявити нестачу запасів зброї та спільно її усунути.

Ця конференція покликана сприяти співробітництву в забезпеченні оперативно сумісних військових сил і засобів. Це гарантує, що сили Альянсу завжди матимуть у своєму розпорядженні найсучасніші сили й засоби.

  • 25 вересня американський дипломат, експерт із міжнародних відносин, колишній радник державного секретаря США Метью Брайза в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо" розповів про поразку Путіна у війні, реакцію світу на ядерну загрозу та який вплив на Росію має мобілізація.
  • 27 вересня заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв висловив переконання, що США та Європа не завдадуть удару у відповідь у разі використання Росією ядерної зброї проти України.

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Світ
зброя
Єнс Столтенберг
НАТО
зброя для України
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