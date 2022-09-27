Єнс Столтенберґ закликав країни НАТО терміново поповнити запаси зброї, щоб продовжувати підтримку України
Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберґ у вівторок, 27 вересня, скликав позачергове засідання Конференції національних директорів з питань озброєнь, присвячене наслідкам війни Росії проти України
Про це повідомили в пресрелізі Альянсу.
"Посилення запасів НАТО забезпечить нам можливість продовжувати підтримувати Україну. Ми повинні продовжувати працювати разом як члени НАТО, а також із промисловістю, над поповненням наших запасів боєприпасів і наданням Україні необхідної їй підтримки доти, доки вона її потребуватиме", – зазначив генсек.
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Окрім цього, також зазначається, що на засіданні Конференції національних директорів з питань озброєнь обговорювались шляхи, за допомогою яких члени НАТО можуть краще виявити нестачу запасів зброї та спільно її усунути.
Ця конференція покликана сприяти співробітництву в забезпеченні оперативно сумісних військових сил і засобів. Це гарантує, що сили Альянсу завжди матимуть у своєму розпорядженні найсучасніші сили й засоби.
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