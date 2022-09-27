Медведєв переконаний, що країни НАТО "проковтнуть" ядерний удар по Україні
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв висловив переконання, що США та Європа не завдадуть удару у відповідь у разі використання Росією ядерної зброї проти України
Про це Медведєв написав у telegram.
За його словами, НАТО, у разі використання РФ ядерної зброї проти України, не втручатиметься, оскільки передовсім турбується про власну безпеку.
"Вважаю, що НАТО не буде прямо втручатися в конфлікт і за такого розкладу. Адже безпека Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Північноатлантичного альянсу набагато важливіша, ніж доля нікому не потрібної України, яка гине, хай навіть рясно забезпечується різною зброєю. Гинути в ядерному апокаліпсисі заокеанські та європейські демагоги не збираються. А тому – проковтнуть використання будь-якої зброї", - написав Медведєв.
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