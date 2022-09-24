США розглядають можливість надання Україні ракет більшого радіуса ураження, які могли б бити по території Росії, - дипломат Метью Брайза
Дипломат, колишній радник держсекретаря Сполучених Штатів, ексдиректор у справах Європи та Євразії у Раді національної безпеки США Метью Брайза зауважив, що адміністрація президента США розглядала способи реагування у разі застосування Росією тактичної ядерної зброї
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Враховувалось все: від жорстких санкцій до військового втручання з використанням натівської ядерної зброї. Я не вірю, що дійде до ядерної війни й Путін справді її не хоче. Він добре розуміє, що таким чином вириє собі яму. Припускаю, що в США розглядають надання ракет більшого радіуса ураження, які могли б бити по території Росії та по віддалених окупованих територіях", - зазначив Брайза.
Дипломат також додав, що українські пілоти виявились незрівнянними асами, тому в НАТО серйозно задумуються про заміну українських винищувачів на натівські, адже техніка в ході війни потребує регулярної заміни.
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