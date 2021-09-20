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Ентоні, привіт, я вже тут, - Усик прибув у Лондон на бій з Джошуа

20 вересня, 2021 понедiлок
18:43
Спорт Олександр Усик

Український боксер Олександр Усик прибула до Лондона на бій з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Ентоні, привіт. Я вже тут", - сказав Усик після виходу з літака.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем". Трансляція буде доступна на медіасервісі Megogo.

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

ВІДЕО:

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Бокс
Лондон
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
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