єПідтримка: на отримання виплат для вакцинованих записалися понад 3,2 млн українців
На отримання тисячі грн за COVID-вакцинацію записалися понад 3,2 млн громадян, 1,2 млн заявок уже оформлено
Про це повідомляє Кабмін.
"Цього тижня програма тестується, і вже станом на сьогодні учасниками пілотного проекту оформлено понад 1,2 мільйони заявок на виплату. Всього наразі на участь записалися 3,2 мільйони українців", - зазначають в уряді.
У заяві наголошують, що реєстрація, верифікація та відкриття віртуальної картки займає лічені хвилини.
Також Кабмін зазначає, що послуга стане доступною 19 грудня. Гроші на картки громадян надійдуть упродовж 10 днів після старту програми подання заявки та проходження верифікації на відповідність до критеріїв єПідтримки.
В уряді нагадали, що за виплати можна буде купити книжки, абонемент у спортзал або фітнес-клуб, квитки до кінотеатру, театру, музею, а також на залізничні й авіарейси Україною.
- Нагадаємо, 13 січня в Україні стартував проєкт єПідтримка.
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