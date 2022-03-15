Епіфаній: Вбивати російського окупанта – це не гріх
Бажати смерті ворогові та вбивати російських загарбників не є гріхом.
Про це заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, повідомляє "УНІАН".
"Ми як народ не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли в наш дім, ми захищаємо свою родину, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців. Захищати, вбивати ворога - це не гріх", - зазначив предстоятель ПЦУ.
"Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас з мечем, він від того меча і загине", - наголосив Епіфаній.
Крім того, митрополит закликав усіх православних України, зокрема вірян і священнослужителів Московського патріархату, об'єднатися навколо визнаної автокефальної помісної православної церкви.
"Ми готові прийняти всіх з любов'ю. Ми готові разом в подальшому будувати Православну церкву України - церкву, яка служить і в подальшому служитиме інтересам українського народу. Я закликаю всіх православних українців до єднання. Кожна громада має право зібратися на збори і ухвалити рішення щодо зміни своєї юрисдикції. Кожен з вас на своєму місці в тій чи іншій громаді може зробити дуже корисну справу: ухвалити рішення про приєднання до Православної церкви України. Це у ваших руках, ви маєте право і можливість", - сказав Епіфаній.
- Нагадаємо, з початку російського вторгнення в Україну загинули вже троє капеланів ПЦУ.
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