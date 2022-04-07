Епоха взаємодії з Росією закінчилася, потрібен новий підхід, – голова МЗС Великої Британії

Про це пише CNN.

"Епоха взаємодії з Росією закінчилася. Нам потрібен новий підхід до безпеки в Європі, заснований на стійкості, обороні і стримуванні. Немає часу на помилкову розраду. Росія не відступає, а перегрупується і переміщається, щоб посилити удар на сході і півдні України", – заявила Ліз Трасс.

Крім цього, вона зауважила, що основоположний акт Росія – НАТО вже мертвий, і Європі потрібен новий підхід до безпеки. Міністерка закликала партнерів посилити санкції проти Росії та озброїти Україну "швидко і рішуче, щоб забезпечити провал Путіна".

6 квітня стало відомо, що Велика Британія введе санкції проти найбільшого російського банку та заборонить імпорт російського вугілля до кінця року.