Епоха взаємодії з Росією закінчилася, потрібен новий підхід, – голова МЗС Великої Британії
Очільниця МЗС Великої Британії пояснила, що час відмовитись від застарілої поведінки щодо Москви
Про це пише CNN.
"Епоха взаємодії з Росією закінчилася. Нам потрібен новий підхід до безпеки в Європі, заснований на стійкості, обороні і стримуванні. Немає часу на помилкову розраду. Росія не відступає, а перегрупується і переміщається, щоб посилити удар на сході і півдні України", – заявила Ліз Трасс.
Крім цього, вона зауважила, що основоположний акт Росія – НАТО вже мертвий, і Європі потрібен новий підхід до безпеки. Міністерка закликала партнерів посилити санкції проти Росії та озброїти Україну "швидко і рішуче, щоб забезпечити провал Путіна".
- 6 квітня стало відомо, що Велика Британія введе санкції проти найбільшого російського банку та заборонить імпорт російського вугілля до кінця року.
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