Ердоган після зустрічі із Зеленським: "Впевнений, що ця війна закінчиться за столом переговорів"

Про це він розповів під час брифінгу в ефірі Еспресо.

"Я хочу підкреслити потребу міжнародної спільноти щодо пожвавлення дипломатичного процесу. Я переконаний, що війна завершиться за столом переговорів. Пан Зеленський та пан Гутерреш поділяють мою точку зору", - сказав Ердоган.

За його словами, можна розглядати такі переговори базуючись на форматі перемовин щодо експорту зерна у Стамбулі.

"Ми глибоко стурбовані ситуацією, яка зараз відбувається на території Запорізької АЕС. Звичайно, ми не хочемо пережити ще один Чорнобиль. Туреччина, з одного боку зробить усе можливе для того аби закінчити цей конфлікт дипломатичним шляхом, а з іншого ми завжди будемо поруч з нашими українськими друзями", - додав він.

Водночас Володимир Зеленський під час брифінгу сказав, що переговори з Росією будуть можливі лише за умови якщо окупанти залишать територію України.

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