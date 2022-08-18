Зеленський після зустрічі з Ердоганом і Гутеррешем: переговори з РФ можливі лише якщо російські війська підуть із України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією будуть можливі лише за умови якщо окупанти залишать територію України
Про це пише Суспільне.
"Зеленський заявив, що переговори з Росією можливі лише в тому випадку, якщо російські війська залишать незаконно окуповану територію України. Про це він сказав після зустрічі з генсеком ООН та президентом Туреччини у Львові", - йдеться у повідомленні.
- Сьогодні, 18 серпня, президент України обговорив з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем звільнення з полону українських військових, ядерний шантаж РФ і зернову ініціативу.
- Згодом у Львові відбулася зустріч президента Туреччини Реджепа Ердогана, глави України Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.
- Також міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет Муш та міністр інфраструктури Олександр Кубраков підписали меморандум щодо участі Туреччини у відбудові інфраструктури України.
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