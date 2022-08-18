Зеленський після зустрічі з Ердоганом і Гутеррешем: переговори з РФ можливі лише якщо російські війська підуть із України

Про це пише Суспільне.

"Зеленський заявив, що переговори з Росією можливі лише в тому випадку, якщо російські війська залишать незаконно окуповану територію України. Про це він сказав після зустрічі з генсеком ООН та президентом Туреччини у Львові", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 18 серпня, президент України обговорив з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем звільнення з полону українських військових, ядерний шантаж РФ і зернову ініціативу.

Згодом у Львові відбулася зустріч президента Туреччини Реджепа Ердогана, глави України Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Також міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет Муш та міністр інфраструктури Олександр Кубраков підписали меморандум щодо участі Туреччини у відбудові інфраструктури України.

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