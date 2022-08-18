Туреччина допоможе у відбудові України. Першим об'єктом може стати міст, який з’єднує Бучу й Ірпінь зі столицею

Про це повідомили на сайті президента.

Меморандум підписали у присутності президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана.

Передбачається, що турецькі компанії зможуть розвивати конкретні проєкти, а також надавати консультаційну й технічну допомогу. Як перший проєкт розглядається відбудова мосту в селі Романівка Київської області, який з’єднує Бучу та Ірпінь зі столицею. Зазначають, що він був зруйнований на початку повномасштабного російського вторгнення, і фактично це зупинило наступ агресора на столицю.

"Туреччина – наш стратегічний союзник. Ми вдячні турецьким партнерам за готовність до співпраці у відбудові зруйнованої Росією інфраструктури. Турецький бізнес має великий досвід у будівництві доріг і мостів, зокрема Запорізького та Кременчуцького мостів, і зарекомендував себе як надійний партнер. Тому розраховуємо, що вже зовсім скоро вийдемо на конкретні практичні результати спільної відбудови", – сказав Олександр Кубраков.

В ОП повідомили, що найближчим часом буде створена спільна українсько-турецька робоча група щодо питань відбудови, у межах якої опрацюють механізми залучення турецьких інвестицій у конкретні проєкти.

У Львові відбулася зустріч президента Туреччини Реджепа Ердогана, глави України Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

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