Туреччина допоможе у відбудові України. Першим об'єктом може стати міст, який з’єднує Бучу й Ірпінь зі столицею
У Львові міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет Муш та міністр інфраструктури Олександр Кубраков підписали меморандум щодо участі Туреччини у відбудові інфраструктури України
Про це повідомили на сайті президента.
Меморандум підписали у присутності президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана.
Передбачається, що турецькі компанії зможуть розвивати конкретні проєкти, а також надавати консультаційну й технічну допомогу. Як перший проєкт розглядається відбудова мосту в селі Романівка Київської області, який з’єднує Бучу та Ірпінь зі столицею. Зазначають, що він був зруйнований на початку повномасштабного російського вторгнення, і фактично це зупинило наступ агресора на столицю.
"Туреччина – наш стратегічний союзник. Ми вдячні турецьким партнерам за готовність до співпраці у відбудові зруйнованої Росією інфраструктури. Турецький бізнес має великий досвід у будівництві доріг і мостів, зокрема Запорізького та Кременчуцького мостів, і зарекомендував себе як надійний партнер. Тому розраховуємо, що вже зовсім скоро вийдемо на конкретні практичні результати спільної відбудови", – сказав Олександр Кубраков.
В ОП повідомили, що найближчим часом буде створена спільна українсько-турецька робоча група щодо питань відбудови, у межах якої опрацюють механізми залучення турецьких інвестицій у конкретні проєкти.
- У Львові відбулася зустріч президента Туреччини Реджепа Ердогана, глави України Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.
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