Ердоган планує найближчим часом провести переговори з Путіним і Зеленським щодо припинення вогню

Про це повідомляє Daily Sabah.



"Я сповнений рішучості вести переговори як з паном Путіним, так і з паном Зеленським щойно я повернуся", - заявив Ердоган.



За його словами, метою Туреччини є якнайшвидше зібрати двох президентів разом.



"Сподіваюся, що ми досягнемо історичної зустрічі, зібравши їх разом. У цьому контексті ми готові провести зустріч на рівні глав держав. Але поки що дуже важливо забезпечити тимчасове припинення вогню", - наголосив Ердоган.

Нагадаємо, у Туреччині заявили, що нові переговори України та РФ на рівні голів МЗС можуть пройти через тиждень-два.