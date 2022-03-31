Ердоган планує найближчим часом провести переговори з Путіним і Зеленським щодо припинення вогню
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має намір найближчим часом провести переговори із російським і українським лідерами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським щодо припинення війни в Україні
Про це повідомляє Daily Sabah.
"Я сповнений рішучості вести переговори як з паном Путіним, так і з паном Зеленським щойно я повернуся", - заявив Ердоган.
За його словами, метою Туреччини є якнайшвидше зібрати двох президентів разом.
"Сподіваюся, що ми досягнемо історичної зустрічі, зібравши їх разом. У цьому контексті ми готові провести зустріч на рівні глав держав. Але поки що дуже важливо забезпечити тимчасове припинення вогню", - наголосив Ердоган.
- Нагадаємо, у Туреччині заявили, що нові переговори України та РФ на рівні голів МЗС можуть пройти через тиждень-два.
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