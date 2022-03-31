У Туреччині заявили, що нові переговори Кулеби та Лаврова можуть пройти через тиждень-два

Про це заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, повідомляє NTV.



"Зараз ми намагаємося зблизити міністрів закордонних справ України та Росії. Вчора ми передали повідомлення і міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, і міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі. Обидві сторони заявили, що хочуть приїхати, коли вони готові", - сказав Чавушоглу.



За словами голови МЗС Туреччини, точну дату переговорів назвати не можна, але зустріч може відбутися "через тиждень-два".



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