У Туреччині заявили, що нові переговори Кулеби та Лаврова можуть пройти через тиждень-два
Наступний етап переговорів голів МЗС України та РФ Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова може відбутися через тиждень або два
Про це заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, повідомляє NTV.
"Зараз ми намагаємося зблизити міністрів закордонних справ України та Росії. Вчора ми передали повідомлення і міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, і міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі. Обидві сторони заявили, що хочуть приїхати, коли вони готові", - сказав Чавушоглу.
За словами голови МЗС Туреччини, точну дату переговорів назвати не можна, але зустріч може відбутися "через тиждень-два".
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