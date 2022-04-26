Ердоган провів телефонну розмову з Путіним та закликав його зустрітися із Зеленським

Про це повідомляє Anadolu.

В управлінні зв'язків адміністрації президента Туреччини, поінформували, що під час розмови, яка відбулася 26 квітня, Ердоган знову запропонував ідею проведення зустрічі президентів РФ та України, як "важливого етапу стамбульського переговорного процесу". Він запевнив, що Анкара готова й надалі "робити посильний внесок у забезпечення довгострокового миру між РФ та Україною".

Також Ердоган у бесіді з Путіним заявив, що "збереження позитивного налаштування на мир між РФ та Україною, що намітилося під час переговорів у Стамбулі", відповідає інтересам усіх сторін.

Крім цього, Ердоган підкреслив значущість припинення вогню, дієвості гуманітарних коридорів та безпечної евакуації із зон бойових дій.

19 квітня Реджеп Тайіп Ердоган запевнив, що Туреччина докладатиме зусиль для припинення бойових дій в Україні і досягнення миру.

23 квітня Ердоган назвав продовження переговорів у Стамбулі найкоротшим шляхом до припинення російської агресії проти України.

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