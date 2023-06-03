Ердоган склав присягу на новий термін

Про це повідомила агенція Reuters.

"Я, як президент, присягаюся своєю честю і чесністю перед великою турецькою нацією та історією захищати існування і незалежність держави... дотримуватися конституції, верховенства права, демократії, принципів і реформ Ататюрка, а також принципів світської республіки", - сказав Ердоган на церемонії в парламенті в Анкарі.

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Довідка

Реджеп Ердоган, який найдовше перебуває на посаді лідера Туреччини, отримав 52,2% підтримки у другому турі голосування 28 травня. Його перемога на виборах перевернула прогнози більшості соціологічних опитувань і відбулася, попри кризу вартості життя, яка, як вважалося, погіршила його перспективи.