Ердоган склав присягу на новий термін
Президент Туреччини Таїп Ердоган у суботу, 3 червня, склав присягу на новий п'ятирічний президентський термін, продовживши своє правління на третє десятиліття
Про це повідомила агенція Reuters.
"Я, як президент, присягаюся своєю честю і чесністю перед великою турецькою нацією та історією захищати існування і незалежність держави... дотримуватися конституції, верховенства права, демократії, принципів і реформ Ататюрка, а також принципів світської республіки", - сказав Ердоган на церемонії в парламенті в Анкарі.
Читайте також: ОБСЄ відмовилася назвати вибори в Туреччині чесними та вільними
Довідка
Реджеп Ердоган, який найдовше перебуває на посаді лідера Туреччини, отримав 52,2% підтримки у другому турі голосування 28 травня. Його перемога на виборах перевернула прогнози більшості соціологічних опитувань і відбулася, попри кризу вартості життя, яка, як вважалося, погіршила його перспективи.
- 28 травня Ердоган здобув перемогу на президентських виборах. За нього проголосувало 52,1% виборців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.5
-
EUR
Купівля 39.81Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе