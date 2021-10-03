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Ердоган тричі на тиждень грає у баскетбол

3 жовтня, 2021 неділя
14:39
Спорт

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні, 3 жовтня 2021 року, виклав в соціальні мережі відео зі свого баскетбольної тренування

Про це передає Еспресо.TV.

"Дуже важливо займатися спортом для здоров'я. Я намагаюся займатися спортом три дні на тиждень. Рух - це благо", - підкреслив він.
 



Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зіграв у баскетбол із своїми радниками і міністрами.

Реджеп Таїп Ердоган з молодого віку захоплюється спортом. В 14 років він був капітаном шкільної команди, однокласники звали його Імам Бекенбауер - на честь відомого німецького спортсмена Франца Бекенбауера. З 1969 по 1980 роки Ердоган виступав за різні футбольні клуби Стамбула.


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Туреччина
баскетбол
Реджеп Таїп Ердоган
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