Ердоган тричі на тиждень грає у баскетбол

Про це передає Еспресо.TV.



"Дуже важливо займатися спортом для здоров'я. Я намагаюся займатися спортом три дні на тиждень. Рух - це благо", - підкреслив він.



Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зіграв у баскетбол із своїми радниками і міністрами.Реджеп Таїп Ердоган з молодого віку захоплюється спортом. В 14 років він був капітаном шкільної команди, однокласники звали його Імам Бекенбауер - на честь відомого німецького спортсмена Франца Бекенбауера. З 1969 по 1980 роки Ердоган виступав за різні футбольні клуби Стамбула.