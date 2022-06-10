"Єрмак доручив вирішити "проблему": екснардеп Береза заявив, що СБУ збирає інформацію про його переміщення
Народний депутат Верховної Ради України VIII скликання Борислав Береза, який зараз перебуває на фронті, звернувся до нардепів із проханням написати депутатський запит для з'ясування, на якій підставі проти нього проводиться спецоперація СБУ
Про це він написав на свой сторінці у фейсбук.
"Хочете посміятися? А посміятися крізь сльози? Тоді я дам вам такий шанс. Мною займається СБУ. Якийсь час тому я дізнався, що якийсь полковник СБУ із Запоріжжя намагається збирати про мене інформацію. Наразі йому доручено зібрати інформацію про мене і він з'ясовує моє переміщення з одного підрозділу до іншого",- зауважив Береза.
Він каже, що таким полковником, який збирає інформацію для СБУ, є Жук Андрій Миколайович, співробітник 5-го управління Департаменту військової контррозвідки СБУ (Дніпро) з дислокацією в Запоріжжі. А завдання йому поставили із Києва.
"А у Києві мною займається... цілий заступник голови СБУ. Я не шуткую. У воєнний час наша військова контррозвідка займається питаннями переміщення солдата Берези з однієї військової частини до іншої. Мені стало цікаво, а хто це поставив таке завдання? Так от завдання ставив Татаров, якому якийсь Андрій Борисович Єрмак доручив вирішити "проблему" Берези. Як стало мені відомо, Єрмак зажадав розібратися зі мною. Будь-яким методом. Наприклад, звинуватити мене в держзраді чи ще щось... На моє запитання, а наскільки широко трактується "щось", я отримав відповідь, що це може бути будь-що, від дискредитації та арешту до появи нової історії, як з Гонгадзе", - написав екснардеп.
За словами Берези, правоохоронцям було поставлена завдання закрити йому рота будь-якою ціною.
Він також наголосив: "Розуміючи, з ким я маю справу, одразу хочу сказати, що я не схильний до суїциду, переходжу вулицю на зелене світло, не вживаю наркотиків і не перебуваю в депресії і ніколи не співпрацював з іноземними розвідками. Тому якщо зі мною щось станеться, то точно знаю, хто це організував".
"Також я точно знаю, що президент України Володимир Зеленський не знає про цю ситуацію. Але з огляду на, хто мною займається, то сприймаю погрози серйозно. Я не знаю, який варіант виберуть зараз Єрмак і Татаров із їхніми підлеглими, але з огляду на їхній підхід я розумію, що може бути все, що завгодно, аж до передачі даних про моє знаходження російським спецслужбам. Можна і через ексзаступника голови СБУ Баканова, ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, бригадного генерала Андрія Наумова, який втік з України за кілька годин до вторгнення, прихопивши із собою не лише гроші, а й усю базу працівників та агентів СБУ. І, як ми всі розуміємо, він працював точно не на Україну, а його агентура й надалі працює в СБУ. Ось він може бути контактером. А може бути й інші", - зазначив екснардеп.
Береза звернувся до народних депутатів України з проханням написати депутатський запит для з'ясування, "на якій підставі проти нього проводиться спецоперація СБУ, хто наказав, яка сума бюджетних грошей була витрачена на ці дії та яка мета".
"До речі, з огляду на те, що я зараз у Києві, то СБУ може мене запросити до себе, якщо хоче щось запитати. Тим більше, що про моє місцезнаходження службі відомо постійно. І в мене виникло ще одне питання. А військовій контррозвідці СБУ більше нема чим зайнятися? Усіх шпигунів упіймали, всі потенційні загрози безпеці Збройних сил виявили? Чи я і є та сама загроза? І дуже чекаю на реакцію народних депутатів на моє звернення до них", - додав він.
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