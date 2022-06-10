Про це він написав на свой сторінці у фейсбук.

"Хочете посміятися? А посміятися крізь сльози? Тоді я дам вам такий шанс. Мною займається СБУ. Якийсь час тому я дізнався, що якийсь полковник СБУ із Запоріжжя намагається збирати про мене інформацію. Наразі йому доручено зібрати інформацію про мене і він з'ясовує моє переміщення з одного підрозділу до іншого",- зауважив Береза.

Він каже, що таким полковником, який збирає інформацію для СБУ, є Жук Андрій Миколайович, співробітник 5-го управління Департаменту військової контррозвідки СБУ (Дніпро) з дислокацією в Запоріжжі. А завдання йому поставили із Києва.

"А у Києві мною займається... цілий заступник голови СБУ. Я не шуткую. У воєнний час наша військова контррозвідка займається питаннями переміщення солдата Берези з однієї військової частини до іншої. Мені стало цікаво, а хто це поставив таке завдання? Так от завдання ставив Татаров, якому якийсь Андрій Борисович Єрмак доручив вирішити "проблему" Берези. Як стало мені відомо, Єрмак зажадав розібратися зі мною. Будь-яким методом. Наприклад, звинуватити мене в держзраді чи ще щось... На моє запитання, а наскільки широко трактується "щось", я отримав відповідь, що це може бути будь-що, від дискредитації та арешту до появи нової історії, як з Гонгадзе", - написав екснардеп.

За словами Берези, правоохоронцям було поставлена завдання закрити йому рота будь-якою ціною.

Він також наголосив: "Розуміючи, з ким я маю справу, одразу хочу сказати, що я не схильний до суїциду, переходжу вулицю на зелене світло, не вживаю наркотиків і не перебуваю в депресії і ніколи не співпрацював з іноземними розвідками. Тому якщо зі мною щось станеться, то точно знаю, хто це організував".

"Також я точно знаю, що президент України Володимир Зеленський не знає про цю ситуацію. Але з огляду на, хто мною займається, то сприймаю погрози серйозно. Я не знаю, який варіант виберуть зараз Єрмак і Татаров із їхніми підлеглими, але з огляду на їхній підхід я розумію, що може бути все, що завгодно, аж до передачі даних про моє знаходження російським спецслужбам. Можна і через ексзаступника голови СБУ Баканова, ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, бригадного генерала Андрія Наумова, який втік з України за кілька годин до вторгнення, прихопивши із собою не лише гроші, а й усю базу працівників та агентів СБУ. І, як ми всі розуміємо, він працював точно не на Україну, а його агентура й надалі працює в СБУ. Ось він може бути контактером. А може бути й інші", - зазначив екснардеп.

Береза звернувся до народних депутатів України з проханням написати депутатський запит для з'ясування, "на якій підставі проти нього проводиться спецоперація СБУ, хто наказав, яка сума бюджетних грошей була витрачена на ці дії та яка мета".

"До речі, з огляду на те, що я зараз у Києві, то СБУ може мене запросити до себе, якщо хоче щось запитати. Тим більше, що про моє місцезнаходження службі відомо постійно. І в мене виникло ще одне питання. А військовій контррозвідці СБУ більше нема чим зайнятися? Усіх шпигунів упіймали, всі потенційні загрози безпеці Збройних сил виявили? Чи я і є та сама загроза? І дуже чекаю на реакцію народних депутатів на моє звернення до них", - додав він.

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