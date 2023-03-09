Про це повідомляє Укрінформ.

"Ім'я офіційно поки не встановлено", - сказав Єрмак журналістам.

В Офісі президента також зазначили, що коли ім'я буде встановлене, про це повідомлять в Офіс генерального прокурора чи СБУ, після проведення відповідних експертиз.