Єрмак: ім'я розстріляного окупантами полоненого українця офіційно ще не встановлене
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наразі ім'я українського воїна, якого розстріляли росіяни за слова "Слава Україні", офіційно не встановлене
Про це повідомляє Укрінформ.
"Ім'я офіційно поки не встановлено", - сказав Єрмак журналістам.
В Офісі президента також зазначили, що коли ім'я буде встановлене, про це повідомлять в Офіс генерального прокурора чи СБУ, після проведення відповідних експертиз.
- 5 березня в мережі з'явилося відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. В останні секунди життя український полонений промовив "Слава Україні!". ОГПУ оголосив про початок розслідуванню за фактом розстрілу беззбройної людини. На відео відреагували президент України Володимир Зеленський, генеральний прокурор, керівник ОП, очільник МЗС та омбудсмен відреагували на воєнний злочин РФ.
- 7 березня у ЗСУ заявили, що попередньо встановили особу військовослужбовця.
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