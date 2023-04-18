Про це Єрмак повідомив у telegram.

"Провів телефонну розмову з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Обговорили ситуацію на фронті та характер дій ворога", - написав Єрмак.

Він додав, що США сторони домовилися про подальшу координацію в питанні надання безпекової допомоги Україні та обговорили подальші кроки в цьому напрямі.