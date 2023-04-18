Єрмак обговорив ситуацію на фронті з радником президента США Салліваном
Керівник офісу президента України Андрій Єрмак обговорив ситуацію на фронті з радником президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном
Про це Єрмак повідомив у telegram.
"Провів телефонну розмову з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Обговорили ситуацію на фронті та характер дій ворога", - написав Єрмак.
Він додав, що США сторони домовилися про подальшу координацію в питанні надання безпекової допомоги Україні та обговорили подальші кроки в цьому напрямі.
- 2 лютого Андрій Єрмак та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мали телефонну розмову з Джейком Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі.
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