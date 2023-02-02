Про це мовиться на сайті Офісу президента України.

Головнокомандувач ЗСУ та голова ОП поговорили з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

"Співрозмовників було поінформовано про актуальну ситуацію на фронті, зокрема на Донецькому та Південному напрямках. Крім того, відбувся обмін думками щодо можливих дій ворога у найближчій перспективі", - мовиться в тексті пресслужби.

Також Андрій Єрмак запевнив американську сторону, що Володимир Зеленський і вся команда влади "налаштовані всебічно сприяти очищенню органів влади від корупційних ризиків".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Білого дому Джо Байден під час візиту до Польщі може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.

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