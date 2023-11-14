Єрмак у США зустрівся з експертами і лідерами думок: про що говорили

Про це Єрмак написав у телеграмі.

У зустрічі взяли участь: експосол США в Україні, віцепрезидент із питань Європи та РФ в Інституті миру Вільям Тейлор, директор Євразійського центру при Atlantic Council, експосол США в Україні Джон Гербст, старший директор Інституту Брукінгса з питань протидії корупції, демократії та безпеки Джонатан Кац та інші провідні експерти.

"Говорили про геополітичну ситуацію у світі та боротьбу демократій проти автократій за збереження світового порядку. Автократії вже об’єднались і почали неоголошену світову війну. РФ, Іран та КНДР свідомо підтримали ХАМАС, щоб запалити Близький Схід. Їхня мета – хаос і послідовне послаблення демократій", - пише Андрій Єрмак.

Сторони також обговорили шляхи посилення роботи задля прискорення перемоги України та зміцнення демократичних сил у світі.

"Найголовніша зброя у протидії агресії – це єдність як усередині країн, так і поміж союзників: США, ЄС, України. Дуже важливо вчасно передати Україні озброєння для забезпечення належної роботи систем ППО з метою захисту від терористичних ракетних ударів і для успішного продовження контрнаступу", - наголошує керівник ОП.

За словами Єрмака, вони порушили питання стосовно спрямування заморожених російських активів на потреби України.

"Перемога України та знищення військового потенціалу РФ означатиме руйнування планів агресорів, зменшення впливу терористів у світі. Тому допомога Україні – це не лише порятунок української нації, а також захист усіх європейців та американців, свободи й безпеки всіх людей на планеті", - йдеться у повідомленні.