Реформи, відбудова та відкриття одного з аеропортів: Єрмак у Вашингтоні розповів про майбутнє України

Про це заявив у понеділок під час виступу в Інституті Гадсона у Вашингтоні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає Укрінформ.

"Наш контрнаступ розвивається, і ми знаємо, як досягти перемоги",- наголосив керівник ОПУ.

Він підкреслив, що президент Зеленський "має чіткий план", серед пріоритетів якого є розвиток оборонної промисловості України та розгортання власного виробництва озброєнь. Однак, зауважив Єрмак, Україні потрібно більше зброї зараз.

Він нагадав, що Росія досі має перевагу в повітрі та здатна виробляти ракети попри введені санкції. Крім того, вона закуповує іранські ударні БПЛА та північнокорейські снаряди.

"Тож, необхідно ввести більше рестрикцій проти них. І особливо нам потрібні системи протиповітряної оборони", - підкреслив керівник ОП.

Він підкреслив, що верхівка в Кремлі "зациклена на реванші за холодну війну". І в сучасному світі, побудованому на партнерстві та консенсусі інтересів, Росія не має конкурентних переваг. Отже, єдиний шанс для Кремля – це створити ситуацію, коли різниця між миром і війною стає ілюзорною.

"Вогнища нестабільності виникатимуть по всьому світу, допоки Україна не переможе. Тому це – не лише у наших стратегічних інтересах, це також у інтересах Сполучених Штатів",- наголосив представник української влади.

Він підкреслив, що на нинішньому етапі ніхто не може втомитися. Якщо Україна зможе вистояти і перемогти, то вистоїть і світовий порядок, заснований на правилах, зауважив він.

"Ми твердо налаштовані відновити суверенітет України над усією міжнародно визнаною територією",- заявив Єрмак.

Крім того, він підкреслив, що для відбудови України після руйнівної війни необхідно створити "надійну парасолю" підтримки. Це, за його словами, дозволить відновити роботу одного з аеропортів України.

"Ми вже працюємо над цим із нашими партнерами",- зауважив Єрмак, додавши, що наступний рік буде вирішальним у цьому плані.

Керівник ОПУ також запевнив, що Україна продовжує реформування попри війну, і це вимагає великих зусиль та фінансових вливань. У цьому зв’язку він підкреслив, що частину зусиль з оборони й відновлення України можна було би забезпечити коштом російських активів.