Єрмак заявив, що Україна працює над залученням США до переговорів щодо війни з РФ

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі РБК-Україна.

На його думку, "нормандський" формат вимагає розширення.

"Ми впевнені, що сьогодні з'явився реальний шанс до залучення Сполучених Штатів до переговорного процесу. І це може дати свій результат. І Україна зробить для цього все можливе", - зазначив Єрмак.

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що США можуть запропонувати свого посла в групу ТКГ щодо Донбасу.