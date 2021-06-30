Єрмак заявив, що Україна працює над залученням США до переговорів щодо війни з РФ
Україна прагне залучити США до переговорів у "нормандському" форматі щодо Донбасу
Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі РБК-Україна.
На його думку, "нормандський" формат вимагає розширення.
"Ми впевнені, що сьогодні з'явився реальний шанс до залучення Сполучених Штатів до переговорного процесу. І це може дати свій результат. І Україна зробить для цього все можливе", - зазначив Єрмак.
- Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що США можуть запропонувати свого посла в групу ТКГ щодо Донбасу.
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