"Як член ОБСЄ": Резніков розповів, яким чином США можуть увійти до Мінського процесу
Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що США можуть запропонувати свого посла в групу ТКГ щодо Донбасу
Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.
За словами Резнікова, США можуть вже підключитись до процесу припинення війни в України.
"Як члени і донори ОБСЄ американці можуть запропонувати свого посла в будь-яку з груп ТКГ. Також є майданчик, де вони були - це Женева, там проходили перші консультації та зустрічі щодо конфлікту (мова про переговори Україна-ЄС-США-Росія, які пройшли в Женеві 17 квітня 2014 року, - ред.). Його можна відродити", - пояснив віцепрем'єр.
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