"Як член ОБСЄ": Резніков розповів, яким чином США можуть увійти до Мінського процесу

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

За словами Резнікова, США можуть вже підключитись до процесу припинення війни в України.

"Як члени і донори ОБСЄ американці можуть запропонувати свого посла в будь-яку з груп ТКГ. Також є майданчик, де вони були - це Женева, там проходили перші консультації та зустрічі щодо конфлікту (мова про переговори Україна-ЄС-США-Росія, які пройшли в Женеві 17 квітня 2014 року, - ред.). Його можна відродити", - пояснив віцепрем'єр.

Президент Володимир Зеленський закликав Тристоронню контактну групу відновити повноцінну роботу для врегулювання ситуації на Донбасі