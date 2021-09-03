ЄС буде менше платити за вакцини AstraZeneca у разі затримок поставок

Про це йдеться на сайті компанії.



Відповідно до угоди AstraZeneca зобов'язується доставити 60 млн доз вакцини від COVID-19 до кінця третього кварталу 2021 року, 75 млн - до кінця року і 65 млн - до кінця першого кварталу 2022 року. У разі затримки вакцини будуть оплачуватись зі знижкою.



"Я дуже радий, що ми змогли досягти розуміння, яке дозволяє нам працювати з Європейською комісією, щоб допомогти подолати пандемію", - заявив виконавчий віце-президент AstraZeneca Рууд Доббер.

Єврокомісія подала позов проти компанії AstraZeneca через невиконання умов контракту на поставку вакцин від COVID-19 до ЄС.

Компанія AstraZeneca заявила, що шкодує про позов Єврокомісії проти неї щодо зриву поставок вакцин від COVID-19/