ЄС буде менше платити за вакцини AstraZeneca у разі затримок поставок
Єврокомісія і виробник вакцин проти коронавірусу AstraZeneca врегулювали правовий спір
Про це йдеться на сайті компанії.
Відповідно до угоди AstraZeneca зобов'язується доставити 60 млн доз вакцини від COVID-19 до кінця третього кварталу 2021 року, 75 млн - до кінця року і 65 млн - до кінця першого кварталу 2022 року. У разі затримки вакцини будуть оплачуватись зі знижкою.
"Я дуже радий, що ми змогли досягти розуміння, яке дозволяє нам працювати з Європейською комісією, щоб допомогти подолати пандемію", - заявив виконавчий віце-президент AstraZeneca Рууд Доббер.
- Єврокомісія подала позов проти компанії AstraZeneca через невиконання умов контракту на поставку вакцин від COVID-19 до ЄС.
- Компанія AstraZeneca заявила, що шкодує про позов Єврокомісії проти неї щодо зриву поставок вакцин від COVID-19/
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