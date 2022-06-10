ЄС допоможе Україні у відбудові Маріуполя після війни

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Ми відновимо Україну. Ми маємо це зробити, і ми це зробимо, бо це наш моральний обов'язок", - цитують голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйєн.

За словами фон дер Ляйєн, реконструкція міст має бути проведена "на кшталт Нового європейського Баухауза" – творча ініціатива, що пов'язує "Європейський зелений курс" з організацією житлових приміщень.

"Ми не втрачаємо час і паралельно працюємо над масштабним планом відродження Маріуполя. Окупанти показали силу руйнувань, а ми за підтримки всіх країн цивілізованого світу покажемо силу розвитку, єдності та солідарності. Маріуполь – Місто Герой, приклад стійкості та боротьби заслуговує стати символом відродження миру", – зазначив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

4 червня писали, що в Маріуполі росіяни зносять обстріляні будинки, а тіла загиблих мешканців вивозять на сміттєвий полігон, аби знищити докази вбивства ними цивільних.

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