ЄС готує угоду про постачання ізраїльського газу, який перероблятимуть в Єгипті, - Bloomberg
Європейський Союз, Ізраїль та Єгипет домовляються про газову угоду
Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає LB.ua.
Зазначається, що до кінця червня ЄС та Єгипет підпишуть угоду про постачання газу.
За даними джерел, угода буде включати зрідження газу, видобутого в Ізраїлі, на єгипетських заводах.
У проєкті угоди йдеться, що Єгипет і ЄС працюватимуть разом над стабільною поставкою газу до Євросоюзу.
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