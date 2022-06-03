Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає LB.ua.

Зазначається, що до кінця червня ЄС та Єгипет підпишуть угоду про постачання газу.

За даними джерел, угода буде включати зрідження газу, видобутого в Ізраїлі, на єгипетських заводах.

У проєкті угоди йдеться, що Єгипет і ЄС працюватимуть разом над стабільною поставкою газу до Євросоюзу.