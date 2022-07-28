ЄС має завдати удару у відповідь на насмішки і газовий шантаж РФ, - МЗС

Свою реакцію Ніколенко опублікував у твіттері.

"Російські чиновники та пропагандисти публічно сміються з надзвичайних заходів Європи на тлі енергетичного шантажу Росії. Вони підбадьорюються тим, що можуть заподіяти більше шкоди. Єдиний спосіб протистояти цьому мафіозному вимаганню - завдати удару у відповідь і повністю перестати залежати від російського газу", - зазначив Ніколенко.

Раніше міністри енергетики країн ЄС 26 липня досягли політичної домовленості про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими.

План передбачає обов’язкову ціль скорочення споживання на 15% у надзвичайних ситуаціях, таких як серйозне порушення постачання з Росії, хоча і передбачає певні винятки для особливо вразливих країн.

На цей крок ЄС пішов після різкого скорочення постачань російського газу "Газпромом".

25 липня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС готуватися до повного припинення постачання газу з Росії. Вона додала, що ЄС має намір знизити споживання російського газу на 15% до березня 2023 року, а до 2027 року остаточно відмовитися від нього. Задля цього, ЄС збирається інвестувати 300 млрд євро в проєкти з економії газу та переходу до відновлюваних джерел енергії.

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