ЄС має завдати удару у відповідь на насмішки і газовий шантаж РФ, - МЗС
Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що у відповідь на насмішки російських чиновників і енергетичний шантаж РФ ЄС має повністю позбутись залежності від російського газу
Свою реакцію Ніколенко опублікував у твіттері.
"Російські чиновники та пропагандисти публічно сміються з надзвичайних заходів Європи на тлі енергетичного шантажу Росії. Вони підбадьорюються тим, що можуть заподіяти більше шкоди. Єдиний спосіб протистояти цьому мафіозному вимаганню - завдати удару у відповідь і повністю перестати залежати від російського газу", - зазначив Ніколенко.
Раніше міністри енергетики країн ЄС 26 липня досягли політичної домовленості про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими.
План передбачає обов’язкову ціль скорочення споживання на 15% у надзвичайних ситуаціях, таких як серйозне порушення постачання з Росії, хоча і передбачає певні винятки для особливо вразливих країн.
На цей крок ЄС пішов після різкого скорочення постачань російського газу "Газпромом".
- 25 липня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС готуватися до повного припинення постачання газу з Росії. Вона додала, що ЄС має намір знизити споживання російського газу на 15% до березня 2023 року, а до 2027 року остаточно відмовитися від нього. Задля цього, ЄС збирається інвестувати 300 млрд євро в проєкти з економії газу та переходу до відновлюваних джерел енергії.
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