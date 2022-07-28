English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ ЄС має завдати удару у відповідь на насмішки і газовий шантаж РФ, - МЗС

ЄС має завдати удару у відповідь на насмішки і газовий шантаж РФ, - МЗС

28 липня, 2022 четвер
16:09
Світ МЗС України

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що у відповідь на насмішки російських чиновників і енергетичний шантаж РФ ЄС має повністю позбутись залежності від російського газу

Свою реакцію Ніколенко опублікував у твіттері.

"Російські чиновники та пропагандисти публічно сміються з надзвичайних заходів Європи на тлі енергетичного шантажу Росії. Вони підбадьорюються тим, що можуть заподіяти більше шкоди. Єдиний спосіб протистояти цьому мафіозному вимаганню - завдати удару у відповідь і повністю перестати залежати від російського газу", - зазначив Ніколенко.

Раніше міністри енергетики країн ЄС 26 липня досягли політичної домовленості про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими.

План передбачає обов’язкову ціль скорочення споживання на 15%  у надзвичайних ситуаціях, таких як серйозне порушення постачання з Росії, хоча і передбачає певні винятки для особливо вразливих країн.

На цей крок ЄС пішов після різкого скорочення постачань російського газу "Газпромом".

  • 25 липня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС готуватися до повного припинення постачання газу з Росії. Вона додала, що ЄС має намір знизити споживання російського газу на 15% до березня 2023 року, а до 2027 року остаточно відмовитися від нього. Задля цього, ЄС збирається інвестувати 300 млрд євро в проєкти з економії газу та переходу до відновлюваних джерел енергії. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
ЄС
газ
МЗС України
Читайте також:
Лавров
27 липня, 2022 середа
Британська розвідка назвала мету візиту Лаврова до країн Африки
Михайло Подоляк
27 липня, 2022 середа
Третього попередження може не бути: в Офісі президента закликали РФ забиратися з Херсона після удару по Антонівському мосту
28 липня, 2022 четвер
В Одеському порту спалахнула пожежа
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.06
    Купівля 39.06
    Продаж 40.04
  • EUR
    Купівля 39.3
    Продаж 40.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
28 липня
17:20
Ексклюзив
Давід Стулік
В Європі восени почнеться політичний землетрус, - аналітик Стулік
17:13
Виступ Зеленського у Раді в День Державності
Зеленський анонсував створення в Україні Коледжу Європи, що готуватиме чиновників для роботи у структурах ЄС
17:10
британія україна
Понад 100 тис. українців приїхали до Британії з початку повномасштабної війни
17:02
Катерина Тіхонова
Поїздку глави МЗС Бельгії до Криму оплатив фонд доньки Путіна, – ЗМІ
16:55
Верховна рада
Рада ухвалила закон про надання особливих гарантій полякам в Україні
16:50
Науседа вручив Зеленському Орден Вітовта Великого
Президент Литви Науседа вручив Зеленському Орден Вітовта Великого - найвищу нагороду країни
16:38
соняшникова олія
Індія відновить імпорт соняшникової олії з України, оскільки відкрилися українські морські порти, - Bloomberg
16:31
Ексклюзив
Нафтогаз
Дефолту Нафтогазу можна було уникнути, - ексуповноважена АМКУ
16:28
OneRepublic виступили з українським прапором на концерті у Торонто
16:21
Оновлено
обстріл ракета
Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому: 5 людей загинуло, 25 отримали поранення
16:08
Росія
Цьогоріч населення Росії скоротилось уже на 600 тис., села вимирають, а народжуваність впала до рівня XVIIІ століття, - дані Росстату
16:03
Ексклюзив
переговори України з Росією
Росія зацікавлена в перемовинах, адже наразі вона захопила максимум території, яку надалі втрачатиме, - дипломат Хара
16:00
Лоуренс Бун
На кону майбутнє України та ЄС: міністерка уряду Франції Бун заявила, що Україна повинна перемогти у війні
15:53
Ексклюзив
Антонівський міст
Окупанти вже не можуть переміщувати військові вантажі по Антонівському мосту, - голова Херсонської облради Самойленко
15:42
Франція
Франція з 1 серпня скасовує всі карантинні обмеження
15:42
тіла російських окупантів
Понад 75 тис. відправлених на війну в Україну росіян загинули або поранені, - США
15:36
Ексклюзив
Ракетний удар
У Кропивницькому люди часто нехтують повітряними тривогами, - депутат райради
15:34
Ексклюзив
ЗСУ танк
Ця війна показала використання танків у досить незвичних ситуаціях, - підполковник у відставці Саламаха
15:32
інтернет
Збитки українського телеком-ринку становлять $2,6 млрд, - Світовий банк
15:29
Квіткове панно на честь Азову, Київ
У Києві на честь "Азову" створили квіткове панно
15:28
Оновлено
обстріл Росією Київщини
Обстріл Росією Київщини: постраждали 15 людей, ракети влучили у військову частину
15:07
Міжнародний сервіс підтримує економіку України та допомагає переселенцям
15:06
Хаджа Лабіб
Підтримала Україну і засудила РФ: очільниця МЗС Бельгії Лябіб, яка незаконно їздила до Криму, написала листа Кулебі
15:04
В обіг увійшла нова марка "Доброго вечора, ми з України!"
Укрпошта ввела в обіг нову марку "Доброго вечора, ми з України!"
14:51
Петро Порошенко
Порошенко: держава має сприяти переходу громад від церкви окупанта до Православної Церкви України
14:48
Буча геноцид труп
США доручили розслідувати воєнні злочини Росії в Україні "мисливцю на нацистів" із 37-річним стажем
14:40
паспорт
У Раді зареєстрували законопроєкт про запровадження іспиту для отримання громадянства України
14:25
Матті Маасікас
"Сил та мужності": посол ЄС привітав призначення нового керівника САП
14:25
Ексклюзив
M142 HIMARS
Крим не визнано російським, так чому ми не можемо вдарити по Чорноморському флоту РФ? - дипломат Хара
14:06
Ексклюзив
росія прапор занепад
Є консолідоване світове рішення на пониження геополітичного статусу Росії, а не на її розвал, - військовий експерт Черник
14:03
Криворізька ТЕС
Україна відновила 31% пошкоджених рашистами об'єктів теплопостачання
14:00
Сейм Латвії
Уряд Латвії схвалив надання Україні додаткової військової допомоги
13:59
Сенат США
Сенат США закликав Держдеп визнати Росію спонсором тероризму за дії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні
13:54
Олег Ніколенко
"Радимо бути на боці переможців": МЗС України відповіло фанатам "Фенербахче", які скандували "Владімір Путін" у матчі проти "Динамо"
13:42
ракети великої дальності ATACMS
У США підтримують передачу ракет великої дальності ATACMS для України
13:40
Ексклюзив
Ворог не покидає думки окупувати Донеччину, - офіцер ТрО Луганщини Шакун
13:40
поранений окупант
У лікарню Маріуполя привезли велику кількість поранених окупантів, - радник мера
13:31
Оновлено
Метро Київ
У київському метро знову запрацювала оплата за проїзд банківською картою
13:20
Латвія
Рига відреагувала на претензії РФ щодо тиску на росіян, які в'їжджають до Латвії
13:18
обстріл ракета
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли агропідприємство: одна людина загинула, двоє дістали поранення
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV