ЄС має зробити наступні кроки на Західних Балканах - інакше їх зробить Росія, - МЗС Німеччини

Про це Бербок написала у твіттері.

"Україна захищає також і європейські цінності. Тільки з цієї причини ЄС не повинен грюкати перед ними дверима. Але статус кандидата означає щось більше: чи ми здатні діяти стратегічно в історичний момент", - зазначила Бербок.

За її словами, ЄС повинен нарешті зробити наступні кроки і на Західних Балканах - "інакше їх зробить Росія".

"Та недостатньо буде розставити більше стільців у Брюсселі. Час продовжувати будувати ЄС, у тому числі уникати одностайності у зовнішній політиці", - додала міністр.

17 червня троє держав Західних Балкан вже офіційно підтримали надання статусу кандидата Україні. Водночас у Єврокомісії озвучили перелік вимог до України на шляху до членства в ЄС.

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