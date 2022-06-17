ЄС має зробити наступні кроки на Західних Балканах - інакше їх зробить Росія, - МЗС Німеччини
Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала пропозицію Єврокомісії щодо надання Україні та Молдові статусу країн-кандидатів та закликала "будувати ЄС далі"
Про це Бербок написала у твіттері.
"Україна захищає також і європейські цінності. Тільки з цієї причини ЄС не повинен грюкати перед ними дверима. Але статус кандидата означає щось більше: чи ми здатні діяти стратегічно в історичний момент", - зазначила Бербок.
За її словами, ЄС повинен нарешті зробити наступні кроки і на Західних Балканах - "інакше їх зробить Росія".
"Та недостатньо буде розставити більше стільців у Брюсселі. Час продовжувати будувати ЄС, у тому числі уникати одностайності у зовнішній політиці", - додала міністр.
- 17 червня троє держав Західних Балкан вже офіційно підтримали надання статусу кандидата Україні. Водночас у Єврокомісії озвучили перелік вимог до України на шляху до членства в ЄС.
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