ЄС надав Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги
Європейська комісія від імені Європейського Союзу виплатила Україні другий і останній транш у розмірі 600 млн євро в рамках існуючої програми макрофінансової допомоги
Про це пише Інтерфакс-Україна.
"Це другий і останній транш у рамках існуючої програми макрофінансової допомоги Україні після першої виплати 600 млн євро у грудні 2020 року. Завдяки цій виплаті непогашена сума кредитів Україні у рамках її численних програм макрофінансової допомоги досягає 4,4 млрд євро", - йдеться у повідомленні.
За словами виконавчого віцепрезидента Єврокомісії з економічних питань Валдіса Домбровскіса, ЄС підтримує Україну за допомогою програми макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1,2 млрд євро. Другий транш є явною ознакою підтримки ЄС програми реформ в Україні.
Домбровскіс додав, що Україна доклала значних зусиль для виконання умов програми, а також досягла задовільного прогресу з Міжнародним валютним фондом.
При цьому він також висловив упевненість, що ЄС, надаючи фінансову і технічну підтримку, допомагає покращити рівень життя українського народу і посилює інтеграцію України з Європейським Союзом.
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