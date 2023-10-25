ЄС не може дозволити Путіну встановити маріонеткову владу в Києві, – Боррель

Про це він сказав 24 жовтня на конференції "Європа і мир", пише ВВС.

За словами Борреля, українці не можуть самостійно захиститися від російської агресії та потребують допомоги Європи.

Він також наголосив, що Євросоюз вважає неприпустимою капітуляцію України перед режимом Володимира Путіна.

"Ми не можемо дозволити Путіну встановити маріонетковий уряд у Києві та розмістити російську армію на польському кордоні", - заявив Боррель.

Представник ЄС додав, що російський президент, ймовірно, двічі подумав, чи варто вторгатися в Україну, якби знав, як Євросоюз та інші країни підтримають Київ.