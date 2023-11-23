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ЄС не повинен надавати перевагу Україні перед балканським країнами під час рішення щодо вступу, - МЗС Австрії

23 листопада, 2023 четвер
10:11
Світ Александр Шалленберг

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що країни ЄС не повинні надавати перевагу Україні перед Західними Балканами під час рішення щодо вступу

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Financial Times.

Зазначається, що австрійський міністр заявив, що необхідно закріпити Україну та Боснію і Герцеговину в орбіті ЄС, щоб протистояти російському впливу. Він додав, що зміцнення стабільності в Східній та Південно-Східній Європі є однаково важливим.

Шалленберг зауважив, що було б "геостратегічною катастрофою", якби Єврокомісія дивилась на Західні Балкани "під збільшувальним склом і у рожевих окулярах на Україну".

Відповідаючи на запитання, чи розглядатиме Австрія можливість накласти вето на початок переговорів про вступ України до ЄС, якщо Боснія також не дасть добро на переговори, прем'єр-міністр Шаренберг сказав, що переговори "вже рухаються у правильному напрямку".

"Але... давайте не створювати проблему в регіоні, який чекає вже 20 років, і не створювати їм ще один бар’єр. Як сказав (прем'єр-міністр Албанії) Еді Рама, якщо я правильно його процитував, чи повинні ми розпочати війну на Балканах, щоб привернути вашу увагу?" - сказав міністр.

  • Нагадаємо, Єврокомісія вважає повністю виконаними лише чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Зокрема, не вважається завершеним повністю подальше посилення боротьби з корупцією. У документі Єврокомісії йдеться про те, що "Україна повинна прийняти закон про збільшення штату НАБУ та вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного до вступу на державну службу".

Україна
ЄС
Вступ в ЄС
Австрія
Світ про Україну
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