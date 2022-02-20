ЄС не вірить заявам з ОРДЛО про можливий наступ України на Донбасі, - Боррель
Високий представник Євросоюзу з питань безпеки та закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що ЄС не вірить у заяви про можливий наступ України на Донбасі
Про це йдеться у офіційній заяві ЄС.
За його словами, у Європейському Союзі вкрай стурбовані загостренням на Донбасі та побоюються, що Росія може використати нестабільність у регіоні як привід для військової ескалації проти України.
Боррель зазначив, що в ЄС чітко бачать активізацію російських зусиль з маніпулювання інформацією.
"ЄС не бачить жодних підстав для тверджень, які лунають з непідконтрольних уряду регіонів Донецька і Луганська, про можливий український наступ", - заявив Боррель.
Він наголосив, що Євросоюз цілком і повністю відкидає заяви про "наступ" з боку Києва на окупований Росією Донбас та засуджує застосування важкої зброї та обстріли житлових районів, які порушують не тільки Мінські угоди, а й міжнародне гуманітарне право.
"Ми вітаємо стриману позицію України під час провокацій і зусиль з дестабілізації ситуації", - зазначив Боррель.
Він знову попередив, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме масштабні наслідки.
- Нагадаємо, 17 лютого Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз готовий застосувати санкції проти Росії у випадку нової агресії проти України.
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