ЄС передав українським правоохоронцям спорядження на 3 млн євро
Нацполіція України отримала від Євросоюзу 1200 тактичних плитоносок, найближчим часом правоохоронцям також буде передано 1,2 тис бронежилетів і стільки ж балістичних касок
Про це йдеться на сайті Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.
Відомо, що до пакета допомоги увійшли 1200 плитоносок, 1200 бронежилетів та 1200 балістичних касок.
Подібну допомогу також отримують працівники Державної прикордонної служби, Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора.
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