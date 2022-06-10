ЄС передав українським правоохоронцям спорядження на 3 млн євро

Про це йдеться на сайті Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Відомо, що до пакета допомоги увійшли 1200 плитоносок, 1200 бронежилетів та 1200 балістичних касок.



Подібну допомогу також отримують працівники Державної прикордонної служби, Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора.

7 червня Україна отримала від Литви 20 автомобілів, серед яких вантажні машини та позашляховики, ще 20 БТР – в дорозі.

Іспанія планує передати Україні зенітно-ракетні комплекси Shorad Aspide та танки Leopard 2A4.

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