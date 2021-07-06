ЄС планує закінчити вакцинацію 70% населення у липні, - голова Єврокомісії
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в липні у країнах ЄС вакцинують проти COVID-19 70% дорослого населення
Про це вона написала у Twitter.
"Я впевнена, що ми досягнемо нашої мети - поширити достатню кількість доз, щоб вакцинувати 70% дорослого населення в цьому місяці", - зазначила фон дер Ляєн.
Голова Єврокомісії закликала не послаблювати зусилля в боротьбі з COVID-19.
"Наступні 6 місяців ми будемо зміцнювати наші успіхи і прискоримо процес відновлення", - додала вона.
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