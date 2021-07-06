ЄС планує закінчити вакцинацію 70% населення у липні, - голова Єврокомісії

Про це вона написала у Twitter.

"Я впевнена, що ми досягнемо нашої мети - поширити достатню кількість доз, щоб вакцинувати 70% дорослого населення в цьому місяці", - зазначила фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії закликала не послаблювати зусилля в боротьбі з COVID-19.

"Наступні 6 місяців ми будемо зміцнювати наші успіхи і прискоримо процес відновлення", - додала вона.





The next 6 months will be about consolidating our successes against #COVID19 and speeding up recovery.



I'm confident that we will reach our objective of enough doses delivered to vaccinate 70% of adults this month.



But let's not relax our efforts. https://t.co/lGttj8Wp5G — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 6, 2021