ЄС планує затвердити шостий пакет санкцій проти Білорусі на початку весни, - журналіст Йозвяк
Євросоюз розробляє шостий пакет санкцій проти Білорусі, який збираються погодити на початку весни 2022 року
Про це пише кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Робота над шостим пакетом санкцій ЄС щодо Білорусі все ще триває серед робочих груп", - повідомив він.
Журналіст додав, що їх можуть прийняти та ввести в дію на початку весни.
- Нагадаємо, у листопаді 2021 року ЄС узгодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі, у який увійшли 28 осіб і організацій.
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