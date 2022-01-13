ЄС планує затвердити шостий пакет санкцій проти Білорусі на початку весни, - журналіст Йозвяк

Про це пише кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.



"Робота над шостим пакетом санкцій ЄС щодо Білорусі все ще триває серед робочих груп", - повідомив він.



Журналіст додав, що їх можуть прийняти та ввести в дію на початку весни.

work on the EU's 6th sanctions package on #Belarus is still going among working groups. Could be adopted and ready early spring — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 13, 2022

Нагадаємо, у листопаді 2021 року ЄС узгодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі, у який увійшли 28 осіб і організацій.

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